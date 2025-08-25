Евродепутат от венгерской власти партии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу "Дружба" к "вооруженному нападению на Европейский Союз".

У Орбана свирепствуют из-за атак дронов по нефтепроводу "Дружба"

Дейч считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", по которому венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".

В этом же русле политик партии Виктора Орбана упомянул о взрывах на российских газопроводах "Северные потоки", бездоказательно утверждая, что их взорвали по указанию "от украинского государственного и военного руководства".

Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, не что иное, как военное нападение на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня. Поделиться

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти стран были приостановлены.