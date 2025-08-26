Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что считает слова украинского лидера Владимира Зеленского о российском нефтепроводе "Дружба" "шантажом и угрозами". Более того, пророссийский политик пытается запугать Киев, что это "будет иметь длительные последствия".

Орбан снова прибегает к угрозам

По словам скандального венгерского политика, он пережил насыщенный событиями уик-энд.

К примеру, Виктор Орбан начал цинично врать, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии.

Он признал, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в ЕС. Это показывает, что венгры приняли верное решение. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Пророссийский политик беззастенчиво добавил, что "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС".

Слова Зеленского будут иметь длительные последствия, — публично пригрозил Виктор Орбан. Поделиться

Что важно понимать, сейчас существенное влияние на позицию власти Венгрии оказывают украинские Силы беспилотных систем под командованием "Мадяра" Роберта Бровди.

Именно они уже несколько раз наносили удары по перекачивающей станции российского нефтепровода "Дружба".