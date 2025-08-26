Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что считает слова украинского лидера Владимира Зеленского о российском нефтепроводе "Дружба" "шантажом и угрозами". Более того, пророссийский политик пытается запугать Киев, что это "будет иметь длительные последствия".
Главные тезисы
- Венгрия и Украина переживают новый кризис в своих политических отношениях.
- Киев не может игнорировать пророссийскую позицию команды Орбана.
Орбан снова прибегает к угрозам
По словам скандального венгерского политика, он пережил насыщенный событиями уик-энд.
К примеру, Виктор Орбан начал цинично врать, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии.
Пророссийский политик беззастенчиво добавил, что "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС".
Что важно понимать, сейчас существенное влияние на позицию власти Венгрии оказывают украинские Силы беспилотных систем под командованием "Мадяра" Роберта Бровди.
Именно они уже несколько раз наносили удары по перекачивающей станции российского нефтепровода "Дружба".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-