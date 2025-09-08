Орбан цинично прогнозирует разделение Украины на три части

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что в результате текущих переговоров по гарантиям безопасности для Украины ее территория будет разделена на три зоны — российскую, демилитаризованную и западную.
Главные тезисы
- Виктор Орбан цинично прогнозирует разделение Украины на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную.
- Премьер-министр Венгрии выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, предлагая стратегическое сотрудничество с Россией.
- Орбан подчеркивает существование российской зоны на территории Украины и говорит о необходимости принятия этой реальности.
Орбан сделал циничное заявление о будущем Украины
По его словам, нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности фактически уже признают существование "российской зоны", сейчас обсуждается только ее размер и формат. Орбан подчеркнул, что вопрос, касающийся так называемой демилитаризованной зоны, пока тоже открыт.
Кроме того, Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, отметив, что это вроде бы приведет к войне с РФ и развалит экономику Европы.
