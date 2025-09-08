Орбан цинично прогнозирует разделение Украины на три части
Орбан цинично прогнозирует разделение Украины на три части

Орбан
Читати українською
Источник:  Magyar Nemzet

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что в результате текущих переговоров по гарантиям безопасности для Украины ее территория будет разделена на три зоны — российскую, демилитаризованную и западную.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан цинично прогнозирует разделение Украины на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную.
  • Премьер-министр Венгрии выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, предлагая стратегическое сотрудничество с Россией.
  • Орбан подчеркивает существование российской зоны на территории Украины и говорит о необходимости принятия этой реальности.

Орбан сделал циничное заявление о будущем Украины

По его словам, нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности фактически уже признают существование "российской зоны", сейчас обсуждается только ее размер и формат. Орбан подчеркнул, что вопрос, касающийся так называемой демилитаризованной зоны, пока тоже открыт.

Судьба Украины, похоже, решена. Сегодня в Европе "элегантно" размышляют о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты ведутся только о том, сколько регионов она должна включать.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Кроме того, Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО, отметив, что это вроде бы приведет к войне с РФ и развалит экономику Европы.

В то же время он призвал заключить соглашение с Россией, которое предполагало бы "стратегическое сотрудничество и отказ Украины от членства в евроатлантических структурах".

