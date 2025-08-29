Вступление Украины в ЕС. Кошта попытается уговорить Орбана

Глава Европейского совета Антониу Кошта намерен детально обсудить позицию Венгрии по европейской интеграции Украины во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште 10 сентября.

Кошта намерен договориться с Орбаном

Как удалось узнать украинским журналистам, уже 10 сентября президент Евросовета попытается убедить пророссийского политика, в конце концов, больше не блокировать открытие переговорных кластеров для Украины.

Относительно расширения мы сожалеем, что Венгрия блокирует открытие кластеров для Украины. На самом деле это касается не только расширения, но и украинских вопросов — Венгрия остается в стороне от других 26 государств-членов. Это регулярная тема обсуждений между президентом Коштой и премьер-министром Орбаном, — заявил СМИ один из инсайдеров. Поделиться

По словам одного из анонимных источников, встреча Орбана и Кошта "запланирована в рамках турне президента Европейского совета по столицам ЕС на среду, 10 сентября".

Он также добавил, что для президента Кошты важно, чтобы процесс расширения ЕС продвигался вперед.