Вступление Украины в ЕС. Кошта попытается уговорить Орбана

Глава Европейского совета Антониу Кошта намерен детально обсудить позицию Венгрии по европейской интеграции Украины во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште 10 сентября.
Главные тезисы
- Кошта попытается повлиять на позицию Орбана по отношению к Украине.
- Президент Евросовета пытается ускорить процесс расширения ЕС.
Кошта намерен договориться с Орбаном
Как удалось узнать украинским журналистам, уже 10 сентября президент Евросовета попытается убедить пророссийского политика, в конце концов, больше не блокировать открытие переговорных кластеров для Украины.
По словам одного из анонимных источников, встреча Орбана и Кошта "запланирована в рамках турне президента Европейского совета по столицам ЕС на среду, 10 сентября".
Он также добавил, что для президента Кошты важно, чтобы процесс расширения ЕС продвигался вперед.
