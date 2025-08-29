Вступление Украины в ЕС. Кошта попытается уговорить Орбана
Вступление Украины в ЕС. Кошта попытается уговорить Орбана

Кошта намерен договориться с Орбаном
Глава Европейского совета Антониу Кошта намерен детально обсудить позицию Венгрии по европейской интеграции Украины во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште 10 сентября.

Кошта намерен договориться с Орбаном

Как удалось узнать украинским журналистам, уже 10 сентября президент Евросовета попытается убедить пророссийского политика, в конце концов, больше не блокировать открытие переговорных кластеров для Украины.

Относительно расширения мы сожалеем, что Венгрия блокирует открытие кластеров для Украины. На самом деле это касается не только расширения, но и украинских вопросов — Венгрия остается в стороне от других 26 государств-членов. Это регулярная тема обсуждений между президентом Коштой и премьер-министром Орбаном, — заявил СМИ один из инсайдеров.

По словам одного из анонимных источников, встреча Орбана и Кошта "запланирована в рамках турне президента Европейского совета по столицам ЕС на среду, 10 сентября".

Он также добавил, что для президента Кошты важно, чтобы процесс расширения ЕС продвигался вперед.

Он снова поднимет этот вопрос в разговоре с премьер-министром Орбаном… Я не могу предсказать результат этой встречи, — подчеркнул он.

