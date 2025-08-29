Вступ України в ЄС. Кошта спробує вмовити Орбана

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта має намір детально обговорити позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 10 вересня.
Головні тези:
- Кошта спробує вплинути на позицію Орбана щодо України.
- Президент Євроради намагається пришвидшити процес розширення ЄС.
Кошта має намір домовитися з Орбаном
Як вдалося дізнатися українським журналістам, уже 10 вересня президент Євроради спробує переконати проросійського політика більше не блокувати відкриття перемовних кластерів для України.
За словами одного з анонімних джерел, зустріч Орбана та Кошти "запланована в рамках турне президента Європейської ради столицями ЄС на середу, 10 вересня".
Він також додав, що для президента Кошти важливо, щоб процес розширення ЄС просувався вперед.
