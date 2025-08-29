Вступ України в ЄС. Кошта спробує вмовити Орбана

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта має намір детально обговорити позицію Угорщини щодо європейської інтеграції України під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 10 вересня.

Кошта має намір домовитися з Орбаном

Як вдалося дізнатися українським журналістам, уже 10 вересня президент Євроради спробує переконати проросійського політика більше не блокувати відкриття перемовних кластерів для України.

Щодо розширення, ми шкодуємо, що Угорщина блокує відкриття кластерів для України. Насправді це стосується не лише розширення, а й українських питань загалом — Угорщина залишається осторонь від інших 26 держав-членів. Це регулярна тема обговорень між президентом Коштою та прем’єр-міністром Орбаном, — заявив ЗМІ один з інсайдерів. Поширити

За словами одного з анонімних джерел, зустріч Орбана та Кошти "запланована в рамках турне президента Європейської ради столицями ЄС на середу, 10 вересня".

Він також додав, що для президента Кошти важливо, щоб процес розширення ЄС просувався вперед.