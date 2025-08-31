Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто публично жалуется, что Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Словакии и Венгрии по поводу мощных ударов Украины по российскому нефтепроводу "Дружба".

Венгрия продолжает паниковать

Свое негодование глава МИД Венгрии выразил после неформальной встречи министров стран ЕС в Копенгагене.

По словам Сийярто, он уже осознал, что Евросоюз не придает большого значения энергетической безопасности Венгрии.

Приспешник Орбан начал публично жаловаться, что официальный Брюссель до сих пор не ответил на письмо правительств Венгрии и Словакии.

Что важно понимать, в нем Братислава и Будапешт призвали Еврокомиссию "по крайней мере, выполнить собственное решение и принять меры против Украины, которая угрожает энергетической безопасности стран-членов ЕС".

Как утверждает Петер Сийярто, правительство Орбана якобы защитит страну и экономику от всего этого давления, а также оградит венгерский народ от негативных последствий войны.

Утром 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже третий раз за короткое время подвергся атаке".

На фоне последних событий венгерский лидер Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.