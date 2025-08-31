Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто публічно скаржиться, що Єврокомісія досі не відповіла на лист Словаччини та Угорщини щодо потужних ударів України по російському нафтопроводу "Дружба".

Угорщина продовжує панікувати

Своє обурення глава МЗС Угорщини висловив після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені.

За словами Сійярто, він уже усвідомив, що Євросоюз не надає великого значення енергетичній безпеці Угорщини.

Поплічник Орбан почав публічно скаржитися, що офіційний Брюссель досі не відповів на лист урядів Угорщини та Словаччини.

Що важливо розуміти, у ньому Братислава та Будапешт закликали Єврокомісію "принаймні виконати власне рішення і вжити заходів проти України, яка загрожує енергетичній безпеці країн-членів ЄС".

Як стверджує Петер Сійярто, уряд Орбана нібито захистить країну та економіку від усього цього тиску, а також захистить угорський народ від негативних наслідків війни.

Уранці 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".

На тлі останніх подій угорський лідер Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.