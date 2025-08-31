ЄC ігнорує скаргу Угорщини на удари по "Дружбі" — команда Орбана лютує
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄC ігнорує скаргу Угорщини на удари по "Дружбі" — команда Орбана лютує

Петер Сійярто
Джерело:  Index

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто публічно скаржиться, що Єврокомісія досі не відповіла на лист Словаччини та Угорщини щодо потужних ударів України по російському нафтопроводу "Дружба".

Головні тези:

  • Команда Віктора Орбана лютує через бездіяльність офіційного Брюсселя.
  • Лідер Угорщини написав листа президенту США у зв'язку з атаками на “Дружбу”.

Угорщина продовжує панікувати

Своє обурення глава МЗС Угорщини висловив після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені.

За словами Сійярто, він уже усвідомив, що Євросоюз не надає великого значення енергетичній безпеці Угорщини.

Поплічник Орбан почав публічно скаржитися, що офіційний Брюссель досі не відповів на лист урядів Угорщини та Словаччини.

Що важливо розуміти, у ньому Братислава та Будапешт закликали Єврокомісію "принаймні виконати власне рішення і вжити заходів проти України, яка загрожує енергетичній безпеці країн-членів ЄС".

Як стверджує Петер Сійярто, уряд Орбана нібито захистить країну та економіку від усього цього тиску, а також захистить угорський народ від негативних наслідків війни.

Уранці 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".

На тлі останніх подій угорський лідер Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США та Угорщина будуть допомагати ЗСУ, попри позицію Трампа й Орбана
НАТО
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував
МЗС України
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?