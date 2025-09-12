Cенаторы США решили открыть против Путина еще один фронт

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партии представили законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсороми терроризма из-за похищения украинских детей.

Что известно о планах сенаторов США

Согласно данным журналистов, эту инициативу поддержали сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар и Кэти Бритт.

11 сентября они представили новый законопроект. Его главная цель — усилить давление на Россию.

Прежде всего, речь идет о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма.

Это будет сделано, если они не вернут более 19 тысяч украинских детей, похищенных за период войны.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день в США к государствам-спонсорам терроризма отнесены только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В этот список тяжело попасть. Но позвольте сказать: Россия заслужила право быть в нем… Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить это и проголосовать, и мы хотим начать процесс уже сейчас, — подчеркнул сенатор Линдси Грэм. Поделиться

По словам последнего, он делает все возможное, чтобы получить поддержку команды Дональда Трампа для своего отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который имеет уже более 80 соавторов.