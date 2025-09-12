Cенаторы США решили открыть против Путина еще один фронт

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партии представили законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсороми терроризма из-за похищения украинских детей.
Главные тезисы
- Украина уже несколько лет поднимает перед Вашингтоном вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.
- Администрация экс-президента Джо Байдена отбросили эти требования.
Что известно о планах сенаторов США
Согласно данным журналистов, эту инициативу поддержали сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар и Кэти Бритт.
11 сентября они представили новый законопроект. Его главная цель — усилить давление на Россию.
Прежде всего, речь идет о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма.
Это будет сделано, если они не вернут более 19 тысяч украинских детей, похищенных за период войны.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день в США к государствам-спонсорам терроризма отнесены только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.
По словам последнего, он делает все возможное, чтобы получить поддержку команды Дональда Трампа для своего отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который имеет уже более 80 соавторов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-