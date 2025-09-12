Cенатори США вирішили відкрити проти Путіна ще один фронт

Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій представили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.

Що відомо про плани сенаторів США

Згідно з даними журналістів, цю ініціативу підтримали сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Емі Клобучар і Кеті Бріт.

11 вересня вони представили новий законопроєкт. Його головна ціль — посилити тиск на Росію.

Насамперед йдеться про визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму.

Це буде зроблено, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, яких викрали за період війни.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні у США до держав-спонсорів тероризму віднесені лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

У цей список важко потрапити. Але дозвольте сказати: Росія заслужила право бути в ньому… Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це і проголосувати, і ми хочемо розпочати процес уже зараз, — наголосив сенатор Ліндсі Грем.

За словами останнього, він робить все можливе, щоб отримати підтримку команди Дональда Трампа для свого окремого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який уже має понад 80 співавторів.