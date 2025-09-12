"Нормально жити просто неможливо". Зеленський висловився про ситуацію в Донецьку
Категорія
Україна
Дата публікації

"Нормально жити просто неможливо". Зеленський висловився про ситуацію в Донецьку

Зеленський
Джерело:  УНІАН

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на катастрофічну ситуацію в окупованому росіянами Донецьку. За словами глави держави, у всі місця, куди вдираються росіяни, зникають нормальні умови для життя людей.

Головні тези:

  • Український лідер наголосив на важливості захисту суверенної території та боротьби за землю.
  • Зеленський висловив стурбованість щодо зруйнованих життів мирних мешканців.

Зеленський слідкує за ситуацію в окупованому Донецьку

За словами глави держави, він часто чує від політиків, які впевнено стверджують: Україну і Росію більше за все розділяє питання територій.

Начебто саме це ключове питання у війні. Звісно, ми б'ємося за нашу землю. Ми захищаємо нашу суверенну територію, і це абсолютно справедливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, завжди важливо звертати увагу на те, що саме країна-агресорка несе на українську землю.

Володимир Зеленський наголосив: чим ближче підходить Росія, тим очевидно менше стає життя.

Будь-якого життя. Просто людей менше. Усього менше, що з людьми пов'язано, і що робить людей щасливими. Завжди чим ближче Росія, тим більше, на жаль, зруйнованих життів, — додав президент.

Володимир Зеленський закликав не ігнорувати той факт, що Росія перетворює окуповані землі на руїни.

Навіть Донецьк — колись одне з найбагатших, найбільш сильних міст України росіяни примудрились довести до стану, коли нормально жити там просто неможливо, — зазначив глава держави.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 33 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни атакували Суми та область — загинули 3 цивільних
Сумська ОВА
пожежа в Сумах
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Бундестазі висунули НАТО чітку вимогу щодо захисту України
Україна повинна отримати від НАТО потужніший захист

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?