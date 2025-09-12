"Нормально жити просто неможливо". Зеленський висловився про ситуацію в Донецьку

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на катастрофічну ситуацію в окупованому росіянами Донецьку. За словами глави держави, у всі місця, куди вдираються росіяни, зникають нормальні умови для життя людей.
Головні тези:
- Український лідер наголосив на важливості захисту суверенної території та боротьби за землю.
- Зеленський висловив стурбованість щодо зруйнованих життів мирних мешканців.
Зеленський слідкує за ситуацію в окупованому Донецьку
За словами глави держави, він часто чує від політиків, які впевнено стверджують: Україну і Росію більше за все розділяє питання територій.
Як зазначив український лідер, завжди важливо звертати увагу на те, що саме країна-агресорка несе на українську землю.
Володимир Зеленський наголосив: чим ближче підходить Росія, тим очевидно менше стає життя.
Володимир Зеленський закликав не ігнорувати той факт, що Росія перетворює окуповані землі на руїни.
