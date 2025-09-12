"Нормально жити просто неможливо". Зеленський висловився про ситуацію в Донецьку

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на катастрофічну ситуацію в окупованому росіянами Донецьку. За словами глави держави, у всі місця, куди вдираються росіяни, зникають нормальні умови для життя людей.

Зеленський слідкує за ситуацію в окупованому Донецьку

За словами глави держави, він часто чує від політиків, які впевнено стверджують: Україну і Росію більше за все розділяє питання територій.

Начебто саме це ключове питання у війні. Звісно, ми б'ємося за нашу землю. Ми захищаємо нашу суверенну територію, і це абсолютно справедливо. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, завжди важливо звертати увагу на те, що саме країна-агресорка несе на українську землю.

Володимир Зеленський наголосив: чим ближче підходить Росія, тим очевидно менше стає життя.

Будь-якого життя. Просто людей менше. Усього менше, що з людьми пов'язано, і що робить людей щасливими. Завжди чим ближче Росія, тим більше, на жаль, зруйнованих життів, — додав президент.

Володимир Зеленський закликав не ігнорувати той факт, що Росія перетворює окуповані землі на руїни.