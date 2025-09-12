Росіяни атакували Суми та область — загинули 3 цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували Суми та область — загинули 3 цивільних

Сумська ОВА
пожежа в Сумах

Одна людина загинула у місті Суми внаслідок російського удару дронами вранці 12 вересня. Окрім того, не вдалося врятувати ще двох мирних мешканців села Битиці.

Головні тези:

  • Фахівці ДСНС доволі довго не могли розпочати пошуково-рятувальні роботи через загрозу повторних атак.
  • Ворог наніс удари по житловому сектору с. Битиці: відомо про двох загиблих.

Росіяни продовжують щоденно вбивати цивільних

Останні подробиці повідомили в.о. міського голови Сум Артем Кобзар та голова ОВА Олег Григоров.

За словами мера, вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню.

Після цього Кобзар опублікував світлини охопленої вогнем будівлі у Сумах.

Григоров повідомив, що у палаючій будівлі міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку.

На тлі загрози повторних ударів фахівці ДСНС не могли розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків.

Згодом стало відомо, що на місці влучання ворожих ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки.

Залучені всі екстрені служби, — наголосив очільник ОВА.

Пізніше він підтвердив, що під завалами будівлі виявили тіло загиблого охоронця.

Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник, — йдеться в заяві.

Як повідомляє Сумська МВА, противник вдарив по житловому сектору с. Битиці — там спалахнула пожежа.

Відомо про 2 загиблих місцевих мешканців, зруйновано 5 будинків: їх кількість може зростати.

Постійна загроза обстрілів ускладнює ліквідаційні роботи.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії панікують через атаку сотень українських дронів — відео
“Бавовна” в Росії 12 вересня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 12 вересня 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 33 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?