Росіяни атакували Суми та область — загинули 3 цивільних

Одна людина загинула у місті Суми внаслідок російського удару дронами вранці 12 вересня. Окрім того, не вдалося врятувати ще двох мирних мешканців села Битиці.

Росіяни продовжують щоденно вбивати цивільних

Останні подробиці повідомили в.о. міського голови Сум Артем Кобзар та голова ОВА Олег Григоров.

За словами мера, вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню.

Після цього Кобзар опублікував світлини охопленої вогнем будівлі у Сумах.

Григоров повідомив, що у палаючій будівлі міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку.

На тлі загрози повторних ударів фахівці ДСНС не могли розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків.

Згодом стало відомо, що на місці влучання ворожих ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки.

Залучені всі екстрені служби, — наголосив очільник ОВА.

Пізніше він підтвердив, що під завалами будівлі виявили тіло загиблого охоронця.

Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв'язок. Після повторного російського удару зв'язок із ним зник, — йдеться в заяві.

Як повідомляє Сумська МВА, противник вдарив по житловому сектору с. Битиці — там спалахнула пожежа.

Відомо про 2 загиблих місцевих мешканців, зруйновано 5 будинків: їх кількість може зростати.

Постійна загроза обстрілів ускладнює ліквідаційні роботи.