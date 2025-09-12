Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ
Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 12 вересня 2025 року

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 6 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочався 1 297 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 11 вересня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 092 780 (+890) осіб,

  • танків — 11 177 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 23 266 (+2) од,

  • артилерійських систем — 32 668 (+40) од

  • РСЗВ — 1 485 (+2) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 58 467 (+273) од,

  • автомобільної техніка та автоцистерн — 61 403 (+64) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 11 вересня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

