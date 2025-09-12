Українські воїни уразили 6 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 6 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1 297 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 11 вересня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 12 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 092 780 (+890) осіб,
танків — 11 177 (+1) од,
бойових броньованих машин — 23 266 (+2) од,
артилерійських систем — 32 668 (+40) од
РСЗВ — 1 485 (+2) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 58 467 (+273) од,
автомобільної техніка та автоцистерн — 61 403 (+64) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 11 вересня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб.
Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.
