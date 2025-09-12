Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 сентября 2025 года
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 6 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1297 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 11 сентября на фронте произошло 195 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 12 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 092 780 (+890) человек,

  • танков — 11 177 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 266 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 32 668 (+40) ед

  • РСЗО — 1 485 (+2) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 58 467 (+273) ед,

  • автомобильной техника и автоцистерн — 61 403 (+64) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 11 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе.

Враг наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Белогорья, Железнодорожное Запорожской области, Одрадокаменку Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран существенно ослабил поддержку России — что произошло
Сотрудничество Ирана и РФ начало слабеть
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за атаки сотен украинских дронов — видео
"Бавовна" в России 12 сентября - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?