Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 6 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1297 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 11 сентября на фронте произошло 195 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 12 сентября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 092 780 (+890) человек,
танков — 11 177 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 23 266 (+2) ед,
артиллерийских систем — 32 668 (+40) ед
РСЗО — 1 485 (+2) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня — 58 467 (+273) ед,
автомобильной техника и автоцистерн — 61 403 (+64) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, 11 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб.
Враг наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Белогорья, Железнодорожное Запорожской области, Одрадокаменку Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-