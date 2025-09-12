Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 6 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 12 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 092 780 (+890) человек,

танков — 11 177 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 23 266 (+2) ед,

артиллерийских систем — 32 668 (+40) ед

РСЗО — 1 485 (+2) ед

БпЛА оперативно-тактического уровня — 58 467 (+273) ед,

автомобильной техника и автоцистерн — 61 403 (+64) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, 11 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе. Поделиться

Враг наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Белогорья, Железнодорожное Запорожской области, Одрадокаменку Херсонской области.