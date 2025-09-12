В России паникуют из-за атаки сотен украинских дронов — видео

Минобороны России утверждает, что в течение ночи над территорией страны-агрессорки силы ПВО смогли перехватить и уничтожить около 220 украинских беспилотников. Однако власти РФ традиционно не раскрывают точное количество дронов, совершавших нападение.

"Бавовна" в России 12 сентября — что известно

Ночью громкие взрывы слышали в Смоленске и возле Москвы.

Местные жители паниковали из-за атаки беспилотников на объекты российской нефтяной компании "ЛУКойл".

Губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин подтвердил факт воздушного нападения со стороны Украины:

В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ. Поделиться

Кроме того, подчеркивается, что в небе над Смоленском видели вспышки. В сети публикуют кадры пожаров и взрывов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО уничтожила 7 летевших на Москву беспилотников.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сетью также распространяется информация о том, что ночью дроны атаковали порт "Приморск" в Ленинградской области.

Местные власти признали, что из-за удара на одном из судов начался пожар.

На российской Брянщине под удар украинских воинов попал автобус с бойцами ТРО. Были ранены несколько бойцов "Барс".