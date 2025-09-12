У Росії панікують через атаку сотень українських дронів — відео

Міноборони Росії стверджує, що протягом ночі над територією країни-агресорки сили ППО змогли перехопити та знищити близько 220 українських безпілотників. Однак влада РФ традиційно не розкриває точну кількість дронів, які здійснювали напад.

“Бавовна” в Росії 12 вересня — що відомо

Вночі гучні вибухи чули у Смоленську та біля Москви.

Місцеві мешканці панікували через атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл".

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін підтвердив факт повітряного нападу з боку України:

Наразі працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ. Поширити

Окрім того, наголошується, що в небі над Смоленськом бачили спалахи. У мережі публікують кадри вибухів та пожежі.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО знищила 7 безпілотників, що летіли на Москву.

За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Мережею також шириться інформація про те, що вночі дрони атакували порт “Приморськ” в Ленінградській області.

Місцева влада визнала, що через удар на одному із суден почалася пожежа.

На російській Брянщині під удар українських воїнів потрапив автобус із бійцями ТрО. Були поранені кілька бійців “Барс”.