ППО знешкодила 33 дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 33 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 11-12 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 33 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, сході та в центрі країни.
  • Відбулося влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, понад 20 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Втрати армії РФ станом на 12 вересня 2025 року

