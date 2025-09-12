ППО знешкодила 33 дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 11-12 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 33 ворожі цілі.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, сході та в центрі країни.
- Відбулося влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, понад 20 із них — шахеди.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-