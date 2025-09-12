ПВО обезвредила 33 дрона во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 33 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
В течение ночи 11-12 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение 40 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 33 вражеских цели.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.
  • Произошло попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, более 20 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Потери армии РФ по состоянию на 12 сентября 2025 года

