ПВО обезвредила 33 дрона во время новой атаки РФ

В течение ночи 11-12 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение 40 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 33 вражеских цели.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, востоке и в центре страны.
- Произошло попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, более 20 из них — шахеды.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях.
