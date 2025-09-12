Россияне атаковали Сумы и область — погибли 3 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали Сумы и область — погибли 3 гражданских

Сумская ОВА
Россияне продолжают ежедневно убивать гражданских
Читати українською

Один человек погиб в городе Сумы в результате российского удара дронами утром 12 сентября. Кроме того, не удалось спасти еще двух мирных жителей села Битица.

Главные тезисы

  • Специалисты ГСЧС долго не могли начать поисково-спасательные работы из-за угрозы повторных атак.
  • Враг нанес удары по жилому сектору с. Битица: известно о двух погибших.

Россияне продолжают ежедневно убивать гражданских

Последние подробности сообщили и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и председатель ОВА Олег Григоров.

По словам мэра, взрывы, которые сегодня слышали все в городе, — это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению.

После этого Кобзарь опубликовал фотографии охваченного огнем здания в Сумах.

Григоров сообщил, что в горящем здании мог находиться охранник, сейчас с ним нет связи.

На фоне угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могли начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

Впоследствии стало известно, что на месте попадания вражеских ударных БПЛА в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.

Привлечены все экстренные службы, — подчеркнул глава ОВА.

Позже он подтвердил, что под завалами здания обнаружили тело погибшего охранника.

После первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла, — сказано в заявлении.

Как сообщает Сумская МВА, противник ударил по жилому сектору с. Битица — там вспыхнул пожар.

Известно о двух погибших местных жителях, разрушены пять домов: их количество может расти.

Постоянная угроза обстрелов усложняет ликвидационные работы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за атаки сотен украинских дронов — видео
"Бавовна" в России 12 сентября - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 сентября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 33 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?