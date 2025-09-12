Россияне атаковали Сумы и область — погибли 3 гражданских

Один человек погиб в городе Сумы в результате российского удара дронами утром 12 сентября. Кроме того, не удалось спасти еще двух мирных жителей села Битица.
Главные тезисы
- Специалисты ГСЧС долго не могли начать поисково-спасательные работы из-за угрозы повторных атак.
- Враг нанес удары по жилому сектору с. Битица: известно о двух погибших.
Россияне продолжают ежедневно убивать гражданских
Последние подробности сообщили и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и председатель ОВА Олег Григоров.
По словам мэра, взрывы, которые сегодня слышали все в городе, — это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению.
После этого Кобзарь опубликовал фотографии охваченного огнем здания в Сумах.
Григоров сообщил, что в горящем здании мог находиться охранник, сейчас с ним нет связи.
На фоне угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могли начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.
Впоследствии стало известно, что на месте попадания вражеских ударных БПЛА в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.
Позже он подтвердил, что под завалами здания обнаружили тело погибшего охранника.
Как сообщает Сумская МВА, противник ударил по жилому сектору с. Битица — там вспыхнул пожар.
Известно о двух погибших местных жителях, разрушены пять домов: их количество может расти.
Постоянная угроза обстрелов усложняет ликвидационные работы.
