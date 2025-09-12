Россияне атаковали Сумы и область — погибли 3 гражданских

Один человек погиб в городе Сумы в результате российского удара дронами утром 12 сентября. Кроме того, не удалось спасти еще двух мирных жителей села Битица.

Россияне продолжают ежедневно убивать гражданских

Последние подробности сообщили и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и председатель ОВА Олег Григоров.

По словам мэра, взрывы, которые сегодня слышали все в городе, — это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению.

После этого Кобзарь опубликовал фотографии охваченного огнем здания в Сумах.

Григоров сообщил, что в горящем здании мог находиться охранник, сейчас с ним нет связи.

На фоне угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могли начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

Впоследствии стало известно, что на месте попадания вражеских ударных БПЛА в Сумах продолжаются аварийно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.

Привлечены все экстренные службы, — подчеркнул глава ОВА.

Позже он подтвердил, что под завалами здания обнаружили тело погибшего охранника.

После первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла, — сказано в заявлении.

Как сообщает Сумская МВА, противник ударил по жилому сектору с. Битица — там вспыхнул пожар.

Известно о двух погибших местных жителях, разрушены пять домов: их количество может расти.

Постоянная угроза обстрелов усложняет ликвидационные работы.