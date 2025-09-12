"Нормально жить просто невозможно". Зеленский высказался о ситуации в Донецке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на катастрофическую ситуацию в оккупированном россиянами Донецке. По словам главы государства, во все места, куда врываются россияне, исчезают нормальные условия для жизни людей.

Зеленский следит за ситуацией в оккупированном Донецке

По словам главы государства, он часто слышит от политиков, которые уверенно утверждают: Украину и Россию больше всего разделяет вопросы территорий.

Вроде бы именно этот ключевой вопрос в войне. Конечно, мы деремся за нашу землю. Мы защищаем нашу суверенную территорию, и это совершенно справедливо. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, всегда важно обращать внимание на то, что именно страна-агрессорка несет на украинскую землю.

Владимир Зеленский подчеркнул: чем ближе подходит Россия, тем, очевидно, меньше становится жизни.

Любой жизни. Просто людей меньше. Всего меньше, что с людьми связано и что делает людей счастливыми. Всегда чем ближе Россия, тем больше, к сожалению, разрушенных жизней, добавил президент.

Владимир Зеленский призвал не игнорировать тот факт, что Россия превращает оккупированные земли в руины.