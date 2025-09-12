"Нормально жить просто невозможно". Зеленский высказался о ситуации в Донецке
"Нормально жить просто невозможно". Зеленский высказался о ситуации в Донецке

Зеленский
Источник:  УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на катастрофическую ситуацию в оккупированном россиянами Донецке. По словам главы государства, во все места, куда врываются россияне, исчезают нормальные условия для жизни людей.

Главные тезисы

  • Украинский лидер отметил важность защиты суверенной территории и борьбы за землю.
  • Зеленский выразил обеспокоенность по поводу разрушенных жизней мирных жителей.

Зеленский следит за ситуацией в оккупированном Донецке

По словам главы государства, он часто слышит от политиков, которые уверенно утверждают: Украину и Россию больше всего разделяет вопросы территорий.

Вроде бы именно этот ключевой вопрос в войне. Конечно, мы деремся за нашу землю. Мы защищаем нашу суверенную территорию, и это совершенно справедливо.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, всегда важно обращать внимание на то, что именно страна-агрессорка несет на украинскую землю.

Владимир Зеленский подчеркнул: чем ближе подходит Россия, тем, очевидно, меньше становится жизни.

Любой жизни. Просто людей меньше. Всего меньше, что с людьми связано и что делает людей счастливыми. Всегда чем ближе Россия, тем больше, к сожалению, разрушенных жизней, добавил президент.

Владимир Зеленский призвал не игнорировать тот факт, что Россия превращает оккупированные земли в руины.

Даже Донецк — когда-то один из самых богатых, сильнейших городов Украины россияне умудрились довести до состояния, когда нормально жить там просто невозможно, — отметил глава государства.

