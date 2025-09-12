"Нормально жить просто невозможно". Зеленский высказался о ситуации в Донецке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на катастрофическую ситуацию в оккупированном россиянами Донецке. По словам главы государства, во все места, куда врываются россияне, исчезают нормальные условия для жизни людей.
Главные тезисы
- Украинский лидер отметил важность защиты суверенной территории и борьбы за землю.
- Зеленский выразил обеспокоенность по поводу разрушенных жизней мирных жителей.
Зеленский следит за ситуацией в оккупированном Донецке
По словам главы государства, он часто слышит от политиков, которые уверенно утверждают: Украину и Россию больше всего разделяет вопросы территорий.
Как отметил украинский лидер, всегда важно обращать внимание на то, что именно страна-агрессорка несет на украинскую землю.
Владимир Зеленский подчеркнул: чем ближе подходит Россия, тем, очевидно, меньше становится жизни.
Владимир Зеленский призвал не игнорировать тот факт, что Россия превращает оккупированные земли в руины.
