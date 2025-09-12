В Бундестаге выдвинули НАТО четкое требование касательно защиты Украины

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп требует от руководства Альянса более решительной реакции на российские рои беспилотников. В первую очередь, он призвал НАТО сбивать вражеские дроны над Украиной.

Украина должна получить от НАТО более мощную защиту

Как отметил Томас Ревекамп, Альянс уже продемонстрировал способность отражать подобные атаки.

Он также добавил, что до сих пор сохраняются очень серьезные вызовы в сфере противовоздушной обороны, прежде всего, речь идет о противодействии массовой атаке вражеских дронов.

Представитель Бундестага настаивает на том, что военные возможности в этой сфере должны быть расширены, а вклад его страны также должен быть увеличен.

Лучший способ борьбы с беспилотниками во время войны — это уничтожение их производственных мощностей и пусковых установок. Важно, чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принимать меры против этих целей на российской земле, — заявил Томас Ревекамп. Поделиться

По его убеждению, крайне важна координация внутри НАТО, чтобы определить, когда и над чьей территорией выполняются условия для военного противодействия атаке беспилотников.