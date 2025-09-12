Власти Польши приказали закрыть границу с Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Власти Польши приказали закрыть границу с Беларусью

Что известно о решении Польши
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Официальная Варшава приняла решение, что все пограничные переходы Польши с Беларусью должны быть закрыты до последующего сообщения. Движение между границами в обоих направлениях приостановлено.

Главные тезисы

  • Действия Варшавы связаны с агрессивными российско-беларускими военными учениями "Запад-2025".
  • Приостановление приграничного движения с Беларусью действует по обоим направлениям.

Что известно о решении Польши

С заявлением по этому поводу выступил премьер страны Дональд Туск.

Именно он публично подтвердил закрытие всех пограничных переходов с Беларусью.

По словам Туска, это решение связано с начавшимися 12 сентября агрессивными российско-беларускими военными учениями "Запад-2025".

Свою позицию на этот счет также озвучил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Он также четко дал понять, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".

Как объясняет официальная Варшава, приостановление приграничного движения с Беларусью действует в обоих направлениях.

Что важно понимать, речь идет не только об автомобильном транспорте, но и о грузовых поездах.

Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.

Как уже упоминалось ранее, Польша в разных регионах страны обнаружила обломки уже 15 БпЛА из около двух десятков российских дронов, пересекших границу 10 сентября.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша планирует расширить временную защиту для украинских беженцев — что известно
Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша задействует статью 4 Договора о НАТО после атаки РФ
Туск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ
граница

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?