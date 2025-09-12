Власти Польши приказали закрыть границу с Беларусью

Официальная Варшава приняла решение, что все пограничные переходы Польши с Беларусью должны быть закрыты до последующего сообщения. Движение между границами в обоих направлениях приостановлено.

Что известно о решении Польши

С заявлением по этому поводу выступил премьер страны Дональд Туск.

Именно он публично подтвердил закрытие всех пограничных переходов с Беларусью.

По словам Туска, это решение связано с начавшимися 12 сентября агрессивными российско-беларускими военными учениями "Запад-2025".

Свою позицию на этот счет также озвучил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

Он также четко дал понять, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".

Как объясняет официальная Варшава, приостановление приграничного движения с Беларусью действует в обоих направлениях.

Что важно понимать, речь идет не только об автомобильном транспорте, но и о грузовых поездах.

Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Польша в разных регионах страны обнаружила обломки уже 15 БпЛА из около двух десятков российских дронов, пересекших границу 10 сентября.