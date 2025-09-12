Власти Польши приказали закрыть границу с Беларусью

Официальная Варшава приняла решение, что все пограничные переходы Польши с Беларусью должны быть закрыты до последующего сообщения. Движение между границами в обоих направлениях приостановлено.
Главные тезисы
- Действия Варшавы связаны с агрессивными российско-беларускими военными учениями "Запад-2025".
- Приостановление приграничного движения с Беларусью действует по обоим направлениям.
Что известно о решении Польши
С заявлением по этому поводу выступил премьер страны Дональд Туск.
Именно он публично подтвердил закрытие всех пограничных переходов с Беларусью.
По словам Туска, это решение связано с начавшимися 12 сентября агрессивными российско-беларускими военными учениями "Запад-2025".
Свою позицию на этот счет также озвучил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.
Он также четко дал понять, что эти маневры направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза".
Как объясняет официальная Варшава, приостановление приграничного движения с Беларусью действует в обоих направлениях.
Что важно понимать, речь идет не только об автомобильном транспорте, но и о грузовых поездах.
Как уже упоминалось ранее, Польша в разных регионах страны обнаружила обломки уже 15 БпЛА из около двух десятков российских дронов, пересекших границу 10 сентября.
