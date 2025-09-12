Влада Польщі наказала закрити кордон із Білоруссю

Офіційна Варшава ухвалила рішення, що всі прикордонні переходи Польщі з Білоруссю повинні бути закриті до подальшого повідомлення. Рух між кордонами в обох напрямках призупинено.

Що відомо про рішення Польщі

З заявою з цього приводу виступив прем'єр країни Дональд Туск.

Саме він публічно підтвердив закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю.

За словами Туска, це рішення пов'язано з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025", що розпочалися 12 вересня.

Свою позицію з цього приводу також озвучив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

Він також чітко дав зрозуміти, що ці маневри націлені безпосередньо "проти Польщі та Європейського Союзу".

Як пояснює офіційна Варшава, призупинення прикордонного руху з Білоруссю діє в обох напрямках.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про автомобільний транспорт, а й про вантажні поїзди.

Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, а водії вантажівок — на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька-Гродно, Семянівка-Свіслоч та Тересполь-Брест.

Як уже згадувалося раніше, Польща в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон 10 вересня.