У Бундестазі висунули НАТО чітку вимогу щодо захисту України
Категорія
Політика
Дата публікації

У Бундестазі висунули НАТО чітку вимогу щодо захисту України

Україна повинна отримати від НАТО потужніший захист
Джерело:  Spiegel

Очільник комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп вимагає від керівництва Альянсу набагато рішучішої реакції на російські рої безпілотників. Насамперед він закликав НАТО збивати ворожі дрони над Україною.

Головні тези:

  • Вкрай важливим є розширення військових можливостей в протиповітряній обороні.
  • Повинна бути координація всередині НАТО для визначення умов військової протидії атаці безпілотників.

Україна повинна отримати від НАТО потужніший захист

Як зазначив Томас Рьовекамп, Альянс уже продемонстрував здатність відбивати подібні атаки.

Він також додав, що досі зберігаються дуже серйозні виклики в сфері протиповітряної оборони, насамперед йдеться про протидію масовій атаці ворожих дронів.

Представник Бундестагу наполягає на тому, що військові можливості в цій сфері повинні бути розширені, а внесок його країни також має бути збільшений.

Найкращий спосіб боротьби з безпілотниками під час війни — це знищення їхніх виробничих потужностей і пускових установок. Важливо, щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вживати заходів проти цих цілей на російській землі, — заявив Томас Рьовекамп.

На його переконання, вкрай важливою залишається координація всередині НАТО, щоб визначити, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії атаці безпілотників.

Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі, — наголосив німецький посадовець.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Влада Польщі наказала закрити кордон із Білоруссю
Туск
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 33 дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни атакували Суми та область — загинули 3 цивільних
Сумська ОВА
пожежа в Сумах

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?