У Бундестазі висунули НАТО чітку вимогу щодо захисту України

Очільник комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп вимагає від керівництва Альянсу набагато рішучішої реакції на російські рої безпілотників. Насамперед він закликав НАТО збивати ворожі дрони над Україною.

Україна повинна отримати від НАТО потужніший захист

Як зазначив Томас Рьовекамп, Альянс уже продемонстрував здатність відбивати подібні атаки.

Він також додав, що досі зберігаються дуже серйозні виклики в сфері протиповітряної оборони, насамперед йдеться про протидію масовій атаці ворожих дронів.

Представник Бундестагу наполягає на тому, що військові можливості в цій сфері повинні бути розширені, а внесок його країни також має бути збільшений.

Найкращий спосіб боротьби з безпілотниками під час війни — це знищення їхніх виробничих потужностей і пускових установок. Важливо, щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вживати заходів проти цих цілей на російській землі, — заявив Томас Рьовекамп.

На його переконання, вкрай важливою залишається координація всередині НАТО, щоб визначити, коли і над чиєю територією виконуються умови для військової протидії атаці безпілотників.