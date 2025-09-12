Трамп добивається від G7 введення вторинних санкцій проти РФ

Американський лідер Дональд Трамп посилює тиск на членів G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. Таким чином президент США намагається посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів та завершити війну проти України.
Головні тези:
- Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують воєнну машину Кремля.
- Усі мита будуть скасовані в день завершення війни.
Трамп розраховує на ефект вторинних санкцій
12 вересня під час відеоконференції міністри фінансів "Групи семи" мають намір обговорити пропозицію Вашингтона щодо нового пакета заходів.
Як відомо, очільник Білого дому вкотре закликав Євросоюз ввести мита щодо Китаю та Індії в обсязі до 100%.
На цьому тлі команда Дональда Трампа вирішила посилити тиск на союзників з “Групи семи”.
За словами останнього, Білий дім уже надіслав Євросоюзу чіткий сигнал: якщо вони серйозно налаштовані покласти край війні у власному дворі, то повинні приєднатися до США і запровадити реальні мита.
Що важливо розуміти, вони будуть скасовані в день завершення війни.
Команда Трампа поки не розкриває точні цифри запланованих мит, однак, як стверджують інсайдери, Штати пропонують діапазон від 50% до 100%.
