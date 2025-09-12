Трамп добивається від G7 введення вторинних санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп добивається від G7 введення вторинних санкцій проти РФ

Трамп розраховує на ефект вторинних санкцій
Джерело:  Financial Times

Американський лідер Дональд Трамп посилює тиск на членів G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. Таким чином президент США намагається посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів та завершити війну проти України.

Головні тези:

  • Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують воєнну машину Кремля.
  • Усі мита будуть скасовані в день завершення війни.

Трамп розраховує на ефект вторинних санкцій

12 вересня під час відеоконференції міністри фінансів "Групи семи" мають намір обговорити пропозицію Вашингтона щодо нового пакета заходів.

Як відомо, очільник Білого дому вкотре закликав Євросоюз ввести мита щодо Китаю та Індії в обсязі до 100%.

На цьому тлі команда Дональда Трампа вирішила посилити тиск на союзників з “Групи семи”.

Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують воєнну машину Путіна та продовжують безглузде вбивство українців, — публічно поскаржився спікер Міністерства фінансів США.

За словами останнього, Білий дім уже надіслав Євросоюзу чіткий сигнал: якщо вони серйозно налаштовані покласти край війні у власному дворі, то повинні приєднатися до США і запровадити реальні мита.

Що важливо розуміти, вони будуть скасовані в день завершення війни.

Команда Трампа поки не розкриває точні цифри запланованих мит, однак, як стверджують інсайдери, Штати пропонують діапазон від 50% до 100%.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Остання крапля". Путін публічно принизив Трампа та його дружину Меланію
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон лютує та обурюється через нове рішення Трампа
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обрав неочікувану локацію для саміту G20
Трамп та Меланія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?