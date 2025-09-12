Трамп добивається від G7 введення вторинних санкцій проти РФ

Американський лідер Дональд Трамп посилює тиск на членів G7, щоб ті запровадили значно вищі мита щодо Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. Таким чином президент США намагається посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів та завершити війну проти України.

Трамп розраховує на ефект вторинних санкцій

12 вересня під час відеоконференції міністри фінансів "Групи семи" мають намір обговорити пропозицію Вашингтона щодо нового пакета заходів.

Як відомо, очільник Білого дому вкотре закликав Євросоюз ввести мита щодо Китаю та Індії в обсязі до 100%.

На цьому тлі команда Дональда Трампа вирішила посилити тиск на союзників з “Групи семи”.

Закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують воєнну машину Путіна та продовжують безглузде вбивство українців, — публічно поскаржився спікер Міністерства фінансів США. Поширити

За словами останнього, Білий дім уже надіслав Євросоюзу чіткий сигнал: якщо вони серйозно налаштовані покласти край війні у власному дворі, то повинні приєднатися до США і запровадити реальні мита.

Що важливо розуміти, вони будуть скасовані в день завершення війни.