Трамп добивается от G7 введения вторичных санкций против РФ
Экономика
Трамп добивается от G7 введения вторичных санкций против РФ

Трамп рассчитывает на эффект вторичных санкций
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Американский лидер Дональд Трамп усиливает давление на членов G7, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины по Индии и Китаю за закупку российской нефти. Таким образом, президент США пытается посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров и завершить войну против Украины.

Главные тезисы

  • Закупки российской нефти Китаем и Индией финансируют военную машину Кремля.
  • Все пошлины будут отменены в день завершения войны.

Трамп рассчитывает на эффект вторичных санкций

12 сентября во время видеоконференции министры финансов "Группы семи" намерены обсудить предложение Вашингтона о новом пакете мероприятий.

Как известно, глава Белого дома в очередной раз призвал Евросоюз ввести пошлины для Китая и Индии в объеме до 100%.

На этом фоне команда Дональда Трампа решила усилить давление на союзников из "Группы семи".

Закупки российской нефти Китаем и Индией финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинцев, публично пожаловался спикер Министерства финансов США.

По словам последнего, Белый дом уже направил Евросоюзу четкий сигнал: если они серьезно настроены покончить с войной в собственном дворе, то должны присоединиться к США и ввести реальные пошлины.

Что важно понимать, они будут отменены в день завершения войны.

Команда Трампа пока не раскрывает точные цифры запланированных пошлин, однако, по утверждению инсайдеров, Штаты предлагают диапазон от 50% до 100%.

