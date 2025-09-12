Трамп добивается от G7 введения вторичных санкций против РФ

Американский лидер Дональд Трамп усиливает давление на членов G7, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины по Индии и Китаю за закупку российской нефти. Таким образом, президент США пытается посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров и завершить войну против Украины.
Главные тезисы
- Закупки российской нефти Китаем и Индией финансируют военную машину Кремля.
- Все пошлины будут отменены в день завершения войны.
Трамп рассчитывает на эффект вторичных санкций
12 сентября во время видеоконференции министры финансов "Группы семи" намерены обсудить предложение Вашингтона о новом пакете мероприятий.
Как известно, глава Белого дома в очередной раз призвал Евросоюз ввести пошлины для Китая и Индии в объеме до 100%.
На этом фоне команда Дональда Трампа решила усилить давление на союзников из "Группы семи".
По словам последнего, Белый дом уже направил Евросоюзу четкий сигнал: если они серьезно настроены покончить с войной в собственном дворе, то должны присоединиться к США и ввести реальные пошлины.
Что важно понимать, они будут отменены в день завершения войны.
Команда Трампа пока не раскрывает точные цифры запланированных пошлин, однако, по утверждению инсайдеров, Штаты предлагают диапазон от 50% до 100%.
