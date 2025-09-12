Влада Польщі жорстко відреагувала на заяву Трампа про "помилку" Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава МЗС країни Радослав Сікорський обурилися через заяву американського лідера Дональд Трампа про те, що Росія, мовляв, “помилково” влаштувала атаку на дронів на їхню країну.
Головні тези:
- Польська влада нагадала про реальну загрозу, яку становлять російські дрони та ракети.
- Країна успішно впоралася з наслідками атаки, однак все одно готується до нових нападів.
Туск та Сікорській відповіли Трампу
Польський прем’єр Польщі іронічно відреагував на нову цинічну заяву президента США.
З заявою з цього приводу також виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Сікорський нагадав Трампу та міжнародній спільноті, що коли Польщу атакували 19 російських дронів, над Україною їх було понад 400, а також кілька десятків ракет.
Посол Петр Лукасевич відзвітував, що посольство Польщі в Україні усунуло наслідки російської атаки та працює у штатному режимі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-