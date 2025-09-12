Влада Польщі жорстко відреагувала на заяву Трампа про "помилку" Росії
Влада Польщі жорстко відреагувала на заяву Трампа про "помилку" Росії

Туск та Сікорській відповіли Трампу
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава МЗС країни Радослав Сікорський обурилися через заяву американського лідера Дональд Трампа про те, що Росія, мовляв, “помилково” влаштувала атаку на дронів на їхню країну.

  • Польська влада нагадала про реальну загрозу, яку становлять російські дрони та ракети.
  • Країна успішно впоралася з наслідками атаки, однак все одно готується до нових нападів.

Польський прем’єр Польщі іронічно відреагував на нову цинічну заяву президента США.

Ми також хотіли б, щоб атака дронів на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

З заявою з цього приводу також виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Ні, це не була помилка, — лаконічно прокоментував припущення президента США міністр закордонних справ Польщі.

Сікорський нагадав Трампу та міжнародній спільноті, що коли Польщу атакували 19 російських дронів, над Україною їх було понад 400, а також кілька десятків ракет.

Посол Петр Лукасевич відзвітував, що посольство Польщі в Україні усунуло наслідки російської атаки та працює у штатному режимі.

Тієї ночі, коли над Польщею пролетіло 19 російських безпілотників, над Україною пролетіло 400 плюс 40 ракет. Це не були помилки, — сказав він.

