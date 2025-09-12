Влада Польщі жорстко відреагувала на заяву Трампа про "помилку" Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава МЗС країни Радослав Сікорський обурилися через заяву американського лідера Дональд Трампа про те, що Росія, мовляв, “помилково” влаштувала атаку на дронів на їхню країну.

Туск та Сікорській відповіли Трампу

Польський прем’єр Польщі іронічно відреагував на нову цинічну заяву президента США.

Ми також хотіли б, щоб атака дронів на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

З заявою з цього приводу також виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Ні, це не була помилка, — лаконічно прокоментував припущення президента США міністр закордонних справ Польщі. Поширити

Сікорський нагадав Трампу та міжнародній спільноті, що коли Польщу атакували 19 російських дронів, над Україною їх було понад 400, а також кілька десятків ракет.

Посол Петр Лукасевич відзвітував, що посольство Польщі в Україні усунуло наслідки російської атаки та працює у штатному режимі.