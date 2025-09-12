Власти Польши жестко отреагировали на заявление Трампа об "ошибке" России

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МИД страны Радослав Сикорский возмутились из-за заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия, мол, "ошибочно" устроила атаку на дронов на их страну.
Главные тезисы
- Польские власти напомнили о реальной угрозе, которую представляют российские дроны и ракеты.
- Страна успешно справилась с последствиями атаки, однако все равно готовится к новым нападениям.
Туск и Сикорский ответили Трампу
Польский премьер Польши иронично отреагировал на новое циничное заявление президента США.
С заявлением на этот счет также выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Сикорский напомнил Трампу и международному сообществу, когда Польшу атаковали 19 российских дронов, над Украиной их было более 400, а также несколько десятков ракет.
Посол Петр Лукасевич отчитался, что посольство Польши в Украине устранило последствия российской атаки и работает в штатном режиме.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-