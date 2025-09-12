Власти Польши жестко отреагировали на заявление Трампа об "ошибке" России
Власти Польши жестко отреагировали на заявление Трампа об "ошибке" России

Туск и Сикорский ответили Трампу
Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МИД страны Радослав Сикорский возмутились из-за заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия, мол, "ошибочно" устроила атаку на дронов на их страну.

Главные тезисы

  • Польские власти напомнили о реальной угрозе, которую представляют российские дроны и ракеты.
  • Страна успешно справилась с последствиями атаки, однако все равно готовится к новым нападениям.

Польский премьер Польши иронично отреагировал на новое циничное заявление президента США.

Мы также хотели бы, чтобы атака дронов на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

С заявлением на этот счет также выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Нет, это была ошибка, — лаконично прокомментировал предположение президента США министр иностранных дел Польши.

Сикорский напомнил Трампу и международному сообществу, когда Польшу атаковали 19 российских дронов, над Украиной их было более 400, а также несколько десятков ракет.

Посол Петр Лукасевич отчитался, что посольство Польши в Украине устранило последствия российской атаки и работает в штатном режиме.

В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки, — сказал он.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
