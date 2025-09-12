Власти Польши жестко отреагировали на заявление Трампа об "ошибке" России

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МИД страны Радослав Сикорский возмутились из-за заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия, мол, "ошибочно" устроила атаку на дронов на их страну.

Туск и Сикорский ответили Трампу

Польский премьер Польши иронично отреагировал на новое циничное заявление президента США.

Мы также хотели бы, чтобы атака дронов на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем. Дональд Туск Премьер-министр Польши

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

С заявлением на этот счет также выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Нет, это была ошибка, — лаконично прокомментировал предположение президента США министр иностранных дел Польши. Поделиться

Сикорский напомнил Трампу и международному сообществу, когда Польшу атаковали 19 российских дронов, над Украиной их было более 400, а также несколько десятков ракет.

Посол Петр Лукасевич отчитался, что посольство Польши в Украине устранило последствия российской атаки и работает в штатном режиме.