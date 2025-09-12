Глава Министерства энергетики США Крис Райт призывает оставшихся в Европейском союзе покупателей российского топлива отказаться от него. Словакия и Венгрия могут покупать энергоресурс у США.

США начали давить на Венгрию и Словакию

Сейчас команда Дональда Трампа пытается понять, как увеличить импорт американского сжиженного газа и перекрыть России финансирование войны против Украины.

По словам Криса Райта, если официальный Брюссель не изменит свои газовые законы, это усложнит импорт сжиженного газа из США.

Администрация президента США считает, что для Европы было бы лучше получать поставки от "своих друзей".

Журналисты поинтересовались у американского министра, нужно ли Венгрии и Словакии, выступавших против усилий Еврокомиссии по отказу от российского газа, наконец прекратить свои отношения с Кремлем.

Безусловно. Мы хотим полностью вытеснить российский газ. Президент США Дональд Трамп и все страны Евросоюза мы хотим положить конец российско-украинской войне, — подчеркнул Крис Райт. Поделиться

По мнению министра, чем сильнее США смогут ограничить возможности России финансировать эту смертоносную войну, тем лучше для всех нас.