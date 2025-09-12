США требуют от Венгрии и Словакии отказаться от российского газа
Категория
Экономика
Дата публикации

США требуют от Венгрии и Словакии отказаться от российского газа

США начали давить на Венгрию и Словакию
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Глава Министерства энергетики США Крис Райт призывает оставшихся в Европейском союзе покупателей российского топлива отказаться от него. Словакия и Венгрия могут покупать энергоресурс у США.

Главные тезисы

  • США хотят вытеснить российский газ с европейского рынка.
  • Таким образом, команда Трампа пытается завершить войну РФ против Украины.

США начали давить на Венгрию и Словакию

Сейчас команда Дональда Трампа пытается понять, как увеличить импорт американского сжиженного газа и перекрыть России финансирование войны против Украины.

По словам Криса Райта, если официальный Брюссель не изменит свои газовые законы, это усложнит импорт сжиженного газа из США.

Администрация президента США считает, что для Европы было бы лучше получать поставки от "своих друзей".

Журналисты поинтересовались у американского министра, нужно ли Венгрии и Словакии, выступавших против усилий Еврокомиссии по отказу от российского газа, наконец прекратить свои отношения с Кремлем.

Безусловно. Мы хотим полностью вытеснить российский газ. Президент США Дональд Трамп и все страны Евросоюза мы хотим положить конец российско-украинской войне, — подчеркнул Крис Райт.

По мнению министра, чем сильнее США смогут ограничить возможности России финансировать эту смертоносную войну, тем лучше для всех нас.

Поэтому ответ на ваш вопрос — безусловно, — заявил глава Министерства энергетики США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай внимательно наблюдает за ситуацией в Украине — какая цель
Украина также в центре внимания Китая
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Cенаторы США решили открыть против Путина еще один фронт
Что известно о планах сенаторов США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши". Орбан начал запугивать Польшу
Орбан снова начал сеять панику в Европе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?