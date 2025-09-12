США вимагають від Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу

Очільник Міністерства енергетики США Кріс Райт закликає покупців російського палива, що зосталися в Європейському союзі, відмовитися від нього. Натомість Словаччина та Угорщина можуть купувати енергоресурс у США.

США почали тиснути на Угорщину та Словаччину

Наразі команда Дональда Трампа намагається зрозуміти, як збільшити імпорт американського скрапленого газу і перекрити Росії фінансування війни проти України.

За словами Кріса Райта, якщо офіційний Брюссель не змінить свої газові закони, то це ускладнить імпорт скрапленого газу зі США.

Адміністрація президента США вважає, що для Європи було б краще отримувати постачань від "своїх друзів".

Журналісти поцікавилися в американського міністра, чи потрібно Угорщині та Словаччині, які виступали проти зусиль Єврокомісії щодо відмови від російського газу, нарешті припинити свої відносини з Кремлем.

Безумовно. Ми хочемо повністю витіснити російський газ. Президент США Дональд Трамп і всі країни Євросоюзу, ми хочемо покласти край російсько-українській війні, — наголосив Кріс Райт.

На переконання міністра, чим сильніше США зможуть обмежити можливості Росії фінансувати цю смертоносну війну, тим краще для всіх нас.