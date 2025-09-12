США вимагають від Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу

Очільник Міністерства енергетики США Кріс Райт закликає покупців російського палива, що зосталися в Європейському союзі, відмовитися від нього. Натомість Словаччина та Угорщина можуть купувати енергоресурс у США.
Головні тези:
- США хочуть витіснити російський газ з європейського ринку.
- Таким чином команда Трампа намагається завершити війну РФ проти України.
США почали тиснути на Угорщину та Словаччину
Наразі команда Дональда Трампа намагається зрозуміти, як збільшити імпорт американського скрапленого газу і перекрити Росії фінансування війни проти України.
За словами Кріса Райта, якщо офіційний Брюссель не змінить свої газові закони, то це ускладнить імпорт скрапленого газу зі США.
Адміністрація президента США вважає, що для Європи було б краще отримувати постачань від "своїх друзів".
Журналісти поцікавилися в американського міністра, чи потрібно Угорщині та Словаччині, які виступали проти зусиль Єврокомісії щодо відмови від російського газу, нарешті припинити свої відносини з Кремлем.
На переконання міністра, чим сильніше США зможуть обмежити можливості Росії фінансувати цю смертоносну війну, тим краще для всіх нас.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-