Китай уважно спостерігає за ситуацією в Україні — яка мета
Категорія
Світ
Дата публікації

Джерело:  Укрінформ

Як повідомляє заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, китайська влада дуже прискіпливо слідкує за розвитком війни Росії проти України. Ба більше, Пекін вивчає нові види озброєння, що застосовуються на фронті.

Головні тези:

  • Китай активно готується до потенційної війни.
  • Глава держав Сі хоче зробити КНР найпотужнішою наддержавою.

Як зазначив Вадим Скібіцький, українська воєнна розвідка уважно аналізує той військовий потенціал, який керівництво КНР продемонструвало в межах саміту ШОС.

Ми працюємо над цим (над аналізом військового потенціалу КНР — ред.), але скажімо так: те, що вони продемонстрували, це ще раз підкреслює наявність в КНР ядерної тріади — це повітря, земля, море, у них є нові напрацювання ракетного озброєння.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Заступник начальника ГУР

За його словами, міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що Китай має великий мобілізаційний потенціал.

Що важливо розуміти, це один з найголовніших факторів.

Плюс вони чітко вивчають все, що пов'язано з новим озброєнням як Російської Федерації, так і з новим озброєнням західних зразків, яке зараз застосовується на полі бою. Пекін дуже прискіпливо слідкує за війною, яка відбувається у нас, — пояснив Скібіцький.

