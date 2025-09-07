Китай уважно спостерігає за ситуацією в Україні — яка мета

Як повідомляє заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, китайська влада дуже прискіпливо слідкує за розвитком війни Росії проти України. Ба більше, Пекін вивчає нові види озброєння, що застосовуються на фронті.
Головні тези:
- Китай активно готується до потенційної війни.
- Глава держав Сі хоче зробити КНР найпотужнішою наддержавою.
Україна також в центрі уваги Китаю
Як зазначив Вадим Скібіцький, українська воєнна розвідка уважно аналізує той військовий потенціал, який керівництво КНР продемонструвало в межах саміту ШОС.
За його словами, міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що Китай має великий мобілізаційний потенціал.
Що важливо розуміти, це один з найголовніших факторів.
