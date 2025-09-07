Коли Росія може атакувати Європу — прогноз Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія готує наймасштабнішу програму переозброєння з 80-х років. Ба більше, уже до 2030-го року РФ може атакувати Європу.
Головні тези:
- Попередження про можливу агресію РФ базується на планах ворога.
- Кремль спрямовує значні кошти на програми модернізації та переозброєння.
Що відомо про новий план Росії
Як зазначив Кирило Буданов, станом на сьогодні загрози вторгнення РФ в країни Європи немає.
Він також пояснив, що новий тривожний прогноз повʼязаний із "планами і мріями" Російської Федерації.
За словами Кирила Буданова, що у Європі знають про таку загрозу. Як вони будуть на це реагувати — стане відомо згодом.
Шеф української розвідки такою додав, що наразі ворог готує масштабну програму розвитку зброї.
Що важливо розуміти, йдеться не про бюджет Міністерства оборони РФ, а про суто кошти на програми модернізації та переозброєння.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-