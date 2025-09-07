Коли Росія може атакувати Європу — прогноз Буданова
Коли Росія може атакувати Європу — прогноз Буданова

Що відомо про новий план Росії
Джерело:  online.ua

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія готує наймасштабнішу програму переозброєння з 80-х років. Ба більше, уже до 2030-го року РФ може атакувати Європу.

Головні тези:

  • Попередження про можливу агресію РФ базується на планах ворога.
  • Кремль спрямовує значні кошти на програми модернізації та переозброєння.

Що відомо про новий план Росії

Як зазначив Кирило Буданов, станом на сьогодні загрози вторгнення РФ в країни Європи немає.

Він також пояснив, що новий тривожний прогноз повʼязаний із "планами і мріями" Російської Федерації.

Вони планують і будуть готуватися, — попередив начальник ГУР.

За словами Кирила Буданова, що у Європі знають про таку загрозу. Як вони будуть на це реагувати — стане відомо згодом.

Шеф української розвідки такою додав, що наразі ворог готує масштабну програму розвитку зброї.

Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп там до 2030-го року. Це наймасштабніша програма з часів 80-х років. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трлн доларів суто на переозброєння.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Що важливо розуміти, йдеться не про бюджет Міністерства оборони РФ, а про суто кошти на програми модернізації та переозброєння.

Це серйозні програми і серйозні кошти, — попередив Кирило Буданов.

