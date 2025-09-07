Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським "де завгодно"
Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським "де завгодно"

Путін
Read in English
Джерело:  TASR

Як стверджує прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з ним висловив готовність до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським "де завгодно", а не тільки у Москві.

Головні тези:

  • Зеленський заявив Фіцо, що налаштований на переговори з Путіним.
  • Словацький прем’єр продовжує просувати позицію РФ на міжнародній арені.

Фіцо розкрив деталі переговорів з Путіним

За словами словацького лідера, президент України під час зустрічі з ним чітко дав зрозуміти, що досі готовий до зустрічі з російським диктатором.

Фіцо висловив думку, що Зеленський не виграв би політично, якби зустрівся з президентом Путіним:

І, звісно, громадяни РФ не були б у захваті, якби президент Путін зустрівся з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, що, незважаючи на те, що це може завдати їм політичної шкоди, необхідно зустрітися і обговорити питання, тому що, якщо вони не будуть вести переговори, війна триватиме.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Поплічник Путіна вкотре цинічно повторив, що відносини з країною-агресоркою РФ важливо наладити.

Фіцо закликає до того, щоб після завершення війни якнайшвидше розпочати міжнародне співробітництво з Москвою.

Що важливо розуміти, зустріч в Ужгороді 5 вересня стала першою можливістю двосторонніх переговорів для Володимира Зеленського і Роберта Фіцо.

