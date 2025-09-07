Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським "де завгодно"

Як стверджує прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з ним висловив готовність до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським "де завгодно", а не тільки у Москві.
Головні тези:
- Зеленський заявив Фіцо, що налаштований на переговори з Путіним.
- Словацький прем’єр продовжує просувати позицію РФ на міжнародній арені.
Фіцо розкрив деталі переговорів з Путіним
За словами словацького лідера, президент України під час зустрічі з ним чітко дав зрозуміти, що досі готовий до зустрічі з російським диктатором.
Фіцо висловив думку, що Зеленський не виграв би політично, якби зустрівся з президентом Путіним:
Поплічник Путіна вкотре цинічно повторив, що відносини з країною-агресоркою РФ важливо наладити.
Фіцо закликає до того, щоб після завершення війни якнайшвидше розпочати міжнародне співробітництво з Москвою.
Що важливо розуміти, зустріч в Ужгороді 5 вересня стала першою можливістю двосторонніх переговорів для Володимира Зеленського і Роберта Фіцо.
