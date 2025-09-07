Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским "где угодно"

Как утверждает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с ним выразил готовность к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским "где угодно", а не только в Москве.
Главные тезисы
- Зеленский заявил Фицо, что настроен на переговоры с Путиным.
- Словацкий премьер продолжает продвигать позицию РФ на международной арене.
Фицо раскрыл детали переговоров с Путиным
По словам словацкого лидера, президент Украины во время встречи с ним четко дал понять, что до сих пор готов ко встрече с российским диктатором.
Фицо выразил мнение, что Зеленский не выиграл бы политически, встретившись с президентом Путиным:
Приспешник Путина в очередной раз цинично повторил, что отношения со страной-агрессорой РФ важно наладить.
Фицо призывает к тому, чтобы после окончания войны как можно быстрее начать международное сотрудничество с Москвой.
Что важно понимать, встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-