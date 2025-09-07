Как утверждает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с ним выразил готовность к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским "где угодно", а не только в Москве.

Фицо раскрыл детали переговоров с Путиным

По словам словацкого лидера, президент Украины во время встречи с ним четко дал понять, что до сих пор готов ко встрече с российским диктатором.

Фицо выразил мнение, что Зеленский не выиграл бы политически, встретившись с президентом Путиным:

И, конечно, граждане РФ не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, необходимо встретиться и обсудить вопросы, потому что если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Приспешник Путина в очередной раз цинично повторил, что отношения со страной-агрессорой РФ важно наладить.

Фицо призывает к тому, чтобы после окончания войны как можно быстрее начать международное сотрудничество с Москвой.

Что важно понимать, встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.