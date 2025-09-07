Україна уразила Ільський НПЗ і місця дислокації армії РФ — фото та відео

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом ночі 7 вересня Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії. Йдеться про лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н”, Ільський НПЗ і місця дислокації російських загарбників.
Головні тези:
- У різних куточках країни-агресорки гриміли потужні вибухи, спалахнули пожежі.
- Результати вогневого ураження уточнюються.
Нові успіхи українських воїнів — перші подробиці
Як зазначає Генштаб ЗСУ, підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ, який знаходиться у Краснодарському краї РФ.
Що важливо розуміти, він щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти, а також залучений до забезпечення ворожих військ.
Лунали гучні вибухи, спалахнула пожежа в районі об’єкту. Результати атаки будуть оголошені згодом.
Також під удари підрозділів ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії
Варто зазначити, що відбулися численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.
