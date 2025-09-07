Україна уразила Ільський НПЗ і місця дислокації армії РФ — фото та відео
Україна уразила Ільський НПЗ і місця дислокації армії РФ — фото та відео

Генштаб ЗСУ
Нові успіхи українських воїнів - перші подробиці

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом ночі 7 вересня Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії. Йдеться про лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н”, Ільський НПЗ і місця дислокації російських загарбників.

Головні тези:

  • У різних куточках країни-агресорки гриміли потужні вибухи, спалахнули пожежі.
  • Результати вогневого ураження уточнюються.

Нові успіхи українських воїнів — перші подробиці

Як зазначає Генштаб ЗСУ, підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ, який знаходиться у Краснодарському краї РФ.

Що важливо розуміти, він щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти, а також залучений до забезпечення ворожих військ.

Лунали гучні вибухи, спалахнула пожежа в районі об’єкту. Результати атаки будуть оголошені згодом.

Також під удари підрозділів ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ потрапила лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії

ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу “Стальной конь”, потужність перекачування якого складає 10.5 млн. тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії.

Варто зазначити, що відбулися численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку.

Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області рф. Результати вогневого ураження уточнюються.

