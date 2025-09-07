У Києві, Одесі, Запоріжжі й Дніпропетровщині є загиблі й поранені після ударів Росії

Протягом ночі 6-7 вересня країна-агресорка Росія здійснила один з наймасованіших ударів по українських містах та селах. Цього разу ворог використав рекордну кількість дронів - 805, а також ще 13 ракет. Сили ППО знешкодили 751 ворожу ціль, попри це, в багатьох регіонах є загиблі та поранені.
Головні тези:
- У Святошинському районі Києва росіяни вбили матір та її сина, якому було лише 3 місяці.
- Ворожа атака триває досі, не залишайте укриття.
Наслідки атаки РФ на Україну 6-7 вересня
У Києві кількість загиблих зросла до двох людей. Згідно з останніми даними, щонайменше 18 людей постраждали.
Варто також зазначити, що в Печерському районі спалахнула будівля Кабміну.
Унаслідок атаки на Київщину постраждала вісімнадцятирічна дівчина.
У Святошинському — пошкоджені багатоповерхівки. Є влучання у чотириповерховий будинок у Дарницькому районі.
16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
В Одесі троє людей постраждали. Пошкоджено Палац спорту, багатоповерхівки та склади.
Одна людина загинула на Сумщині. Серед постраждалих одна дитина.
У Кременчуцькому районі пошкоджене підприємство і міст через Дніпро.
Також "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області.
Низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом — зокрема, поїзди 59, 8 — Одеса-Харків, а також поїзди 792, 126 на Кременчук.
