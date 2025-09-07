В Киеве, Одессе, Запорожье и Днепропетровщине есть погибшие и ранены после ударов России

В течение ночи 6-7 сентября страна-агрессорка Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинским городам и селам. В этот раз враг использовал рекордное количество дронов – 805, а также еще 13 ракет. Силы ПВО обезвредили 751 вражескую цель, несмотря на это, во многих регионах есть погибшие и раненые.
Главные тезисы
- В Святошинском районе Киева россияне убили мать и ее сына, которому было всего 3 месяца.
- Вражеская атака продолжается до сих пор.
Последствия атаки РФ на Украину 6-7 сентября
В Киеве количество погибших возросло до двух человек. Согласно последним данным, по меньшей мере 18 человек пострадали.
Следует также отметить, что в Печерском районе вспыхнуло здание Кабмина.
В результате атаки на Киевщину пострадала восемнадцатилетняя девушка.
В Святошинском — повреждены многоэтажки. Есть попадание в четырехэтажное здание в Дарницком районе.
16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий, поврежденные в результате вражеской атаки на Запорожье.
В Одессе три человека пострадали. Поврежден Дворец спорта, многоэтажки и склады.
Один человек погиб в Сумской области. Среди пострадавших один ребенок.
В Кременчугском районе повреждено предприятие и мост через Днепр.
Также "Укрзализныця" сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области.
Ряд поездов будут следовать измененным маршрутом — в частности, поезда 59, 8 — Одесса-Харьков, а также поезда 792, 126 на Кременчуг.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-