В Киеве, Одессе, Запорожье и Днепропетровщине есть погибшие и ранены после ударов России

В течение ночи 6-7 сентября страна-агрессорка Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинским городам и селам. В этот раз враг использовал рекордное количество дронов – 805, а также еще 13 ракет. Силы ПВО обезвредили 751 вражескую цель, несмотря на это, во многих регионах есть погибшие и раненые.

Последствия атаки РФ на Украину 6-7 сентября

В Киеве количество погибших возросло до двух человек. Согласно последним данным, по меньшей мере 18 человек пострадали.

Следует также отметить, что в Печерском районе вспыхнуло здание Кабмина.

В результате атаки на Киевщину пострадала восемнадцатилетняя девушка.

В Святошинском — повреждены многоэтажки. Есть попадание в четырехэтажное здание в Дарницком районе.

16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий, поврежденные в результате вражеской атаки на Запорожье.

В Одессе три человека пострадали. Поврежден Дворец спорта, многоэтажки и склады.

В Кривом Роге повреждены предприятие, админздание и многоэтажки. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Также из-за обстрела в области погиб 54-летний мужчина. Поделиться

Один человек погиб в Сумской области. Среди пострадавших один ребенок.

В Кременчугском районе повреждено предприятие и мост через Днепр.

В Кременчуге продолжается вражеская обстрел. В городе раздались десятки взрывов. В части города отсутствует электроснабжение, — сообщил мэр города Виталий Малецкий. Поделиться

Также "Укрзализныця" сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области.

Ряд поездов будут следовать измененным маршрутом — в частности, поезда 59, 8 — Одесса-Харьков, а также поезда 792, 126 на Кременчуг.