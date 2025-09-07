РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов — ПВО обезвредило 751 цель

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 6-7 сентября российские захватчики нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 818 вражеских целей.

Атака РФ на Украину 6-7 сентября — первые подробности

Для нового воздушного нападения противник применил:

805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ Крыма;

9 крылатых ракет Искандер-К из Курской обл. — РФ;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель: Поделиться

747 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

4 крылатые ракеты Искандер-К.

Воздушные силы ВСУ подтверждают, что произошло попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Что важно понимать, атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА.