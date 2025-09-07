РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів — ППО знешкодила 751 ціль

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 6-7 вересня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом було виявлено та здійснено супровід 818 ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях.
- Ворожа атака триває досі.
Атака РФ на Україну 6-7 вересня — перші подробиці
Для нового повітряного нападу противник застосував:
805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ Криму;
9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. — РФ;
4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
4 крилаті ракети Іскандер-К.
Повітряні сили ЗСУ підтверджують, що відбулося влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Що важливо розуміти, атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.
