РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів — ППО знешкодила 751 ціль

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 6-7 вересня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом було виявлено та здійснено супровід 818 ворожих цілей.

Атака РФ на Україну 6-7 вересня — перші подробиці

Для нового повітряного нападу противник застосував:

805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ Криму;

9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. — РФ;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль: Поширити

747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Повітряні сили ЗСУ підтверджують, що відбулося влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Що важливо розуміти, атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.