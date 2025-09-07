Сирський оголосив про вагомі успіхи на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що протягом серпня 2025 року на Покровському напрямку російські окупанти захопили 5 кв. км, однак підрозділи Сил оборони України зуміли відбити у ворога 26 кв. км української землі — тобто у 5 разів більше.

Українські воїни успішно рухається вперед на Покровському напрямку

За словами головкома, він працював у районах ведення активних бойових дій — на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках.

Сирський не приховує, що Покровський напрямок досі є одним із найгарячіших.

Так, протягом минулого тижня українські захисники відбили близько 350 атак ворога на цій ділянці фронту.

Саме на Покровському напрямку армія РФ сконцентрувала основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, яке не полишає спроб прорватися вперед.

Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь — також і на Добропільському напрямку. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Також головком офіційно підтвердив, що віддав важливі накази для посилення стійкості оборони.

Зокрема йдеться про забезпечення воїнів додатковою кількістю боєприпасів та дронів, посилення РЕБ та фортифікації.