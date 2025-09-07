Росія поцілила у Кабінет міністрів України — спалахнула пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія поцілила у Кабінет міністрів України — спалахнула пожежа

Юлія Свириденко
РФ атакувала Уряд України - перші подробиці

Уночі 7 вересня під удар російських загарбників потрапив Кабінет міністрів України. Що важливо розуміти, це сталося вперше з початку повномасштабної війни. Наразі рятувальники роблять все можливе, щоб загасити пожежу.

Головні тези:

  • Спалахнула пожежа в урядовій будівлі, також атаковані міста: Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса та інші регіони.
  • Глава Кабміну закликала світ реагувати на російський терор діями, а не лише словами.

РФ атакувала Уряд України — перші подробиці

О 06:57 мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

За його словами, пожежні уже працюють на місці.

Трохи пізніше з заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Вона звернула увагу міжнародної спільноти на те, що цієї ночі армія РФ завдала нового масованого удару по Україні.

Цього разу постраждали Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса, а також інші регіони країни.

Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Глава Кабміну України

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Вона також закликала, щоб світ відреагував на посилення російського терору не лише словами, а діями.

Наразі вкрай важливим є посилення санкційного тиску — насамперед проти російської нафти й газу. Військову машину Кремля потрібно зупинити, поки не пізно.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

А головне — Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа підготувала план розгортання військ в Україні
лідери Європи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів — ППО знешкодила 751 ціль
Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів — ППО знешкодила 751 ціль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві, Одесі, Запоріжжі й Дніпропетровщині є загиблі й поранені після ударів Росії
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 6-7 вересня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?