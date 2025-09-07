Росія поцілила у Кабінет міністрів України — спалахнула пожежа

Уночі 7 вересня під удар російських загарбників потрапив Кабінет міністрів України. Що важливо розуміти, це сталося вперше з початку повномасштабної війни. Наразі рятувальники роблять все можливе, щоб загасити пожежу.

РФ атакувала Уряд України — перші подробиці

О 06:57 мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

За його словами, пожежні уже працюють на місці.

Трохи пізніше з заявою з цього приводу виступила очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Вона звернула увагу міжнародної спільноти на те, що цієї ночі армія РФ завдала нового масованого удару по Україні.

Цього разу постраждали Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса, а також інші регіони країни.

Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні. Юлія Свириденко Глава Кабміну України

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Вона також закликала, щоб світ відреагував на посилення російського терору не лише словами, а діями.

Наразі вкрай важливим є посилення санкційного тиску — насамперед проти російської нафти й газу. Військову машину Кремля потрібно зупинити, поки не пізно.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko