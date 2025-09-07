Россия ударила по Кабинету министров Украины — вспыхнул пожар

В ночь на 7 сентября под удар российских захватчиков попал Кабинет министров Украины. Что важно понимать, это произошло впервые с начала полномасштабной войны. В настоящее время спасатели делают все возможное, чтобы потушить пожар.
Главные тезисы
- Вспыхнул пожар в правительственном здании, также атакованы города Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса и другие регионы.
- Глава Кабмина призвала мир реагировать на российский террор действиями, а не только словами.
РФ атаковала Правительство Украины — первые подробности
В 06:57 мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что в Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.
По его словам, пожарные уже работают на месте.
Чуть позже с заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.
Она обратила внимание международного сообщества на то, что этой ночью армия РФ нанесла новый массированный удар по Украине.
В этот раз пострадали Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса, а также другие регионы страны.
Она также призвала, чтобы мир отреагировал на усиление российского террора не только словами, но и действиями.
Сейчас крайне важно усиление санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Военную машину Кремля нужно остановить, пока не поздно.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-