Россия ударила по Кабинету министров Украины — вспыхнул пожар

В ночь на 7 сентября под удар российских захватчиков попал Кабинет министров Украины. Что важно понимать, это произошло впервые с начала полномасштабной войны. В настоящее время спасатели делают все возможное, чтобы потушить пожар.

РФ атаковала Правительство Украины — первые подробности

В 06:57 мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что в Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.

По его словам, пожарные уже работают на месте.

Чуть позже с заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Она обратила внимание международного сообщества на то, что этой ночью армия РФ нанесла новый массированный удар по Украине.

В этот раз пострадали Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса, а также другие регионы страны.

Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Постройки восстановим. Но потерянные жизнь не вернуть. Враг каждый день терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Юлия Свириденко Глава Кабмина Украины

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Она также призвала, чтобы мир отреагировал на усиление российского террора не только словами, но и действиями.

Сейчас крайне важно усиление санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Военную машину Кремля нужно остановить, пока не поздно.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko