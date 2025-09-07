СБС завдали удару по нафтопроводу "Дружба" — відео

Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили нову потужну атаку на російський нафтопровід "Дружба". Цього разу під удар українських воїнів потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція в Брянській області РФ.
Головні тези:
- Російський бензин стає дедалі дефіцитнішим товаром на тлі посилення українських атак.
- У СБС пообіцяли продовжити удари по “Дружбі”.
“Дружба” знову під ударом України
Факт успішної атаки підтвердив командир 414 Окремої бригади БпС Збройних Сил України "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр".
Він звернув увагу на те, що атакований об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у Росію (зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ).
За його словами, російський бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними.
Як уже згадувалося раніше, Словаччина і Угорщина багато разів скаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками України на “Дружбу”.
Однак офіційний Брюссель продовжує ігнорувати ці скарги.
