СБС завдали удару по нафтопроводу "Дружба" — відео
СБС завдали удару по нафтопроводу "Дружба" — відео

Сили безпілотних систем
“Дружба” знову під ударом України
Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили нову потужну атаку на російський нафтопровід "Дружба". Цього разу під удар українських воїнів потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція в Брянській області РФ.

Головні тези:

  • Російський бензин стає дедалі дефіцитнішим товаром на тлі посилення українських атак.
  • У СБС пообіцяли продовжити удари по “Дружбі”.

“Дружба” знову під ударом України

Факт успішної атаки підтвердив командир 414 Окремої бригади БпС Збройних Сил України "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Транснефть ЛВДС «8-Н» Найтоповичі, (Брянської обл рф)- недобрий вечір, ми з України. *в межах вояжу хробачими нафто-наливайками. ніч 06-07.09.2025, — зазначив Бровді.

Він звернув увагу на те, що атакований об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у Росію (зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ).

Комплексне вогневе ураження хробачої нафто-помпи завдано підрозділами Птахів СБС (14 полк СБС) та РВіА. To be continued… Дочекаємося хробачих охів-ахів у відкритих джерелах,- там цікаво, — додав “Мадяр”.

За його словами, російський бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними.

Як уже згадувалося раніше, Словаччина і Угорщина багато разів скаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками України на “Дружбу”.

Однак офіційний Брюссель продовжує ігнорувати ці скарги.

