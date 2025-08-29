"Чекаємо найтемнішої провокації". Сійярто знову дорікає Україні ударами по нафтопроводу "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре розкритикував удар України по нафтопроводу "Дружба", через який його країна продовжує отримувати російську нафту.
Головні тези:
- Петер Сійярто критикує Україну за удари по нафтопроводу “Дружба” та очікує “найгрубішої провокації” від неї.
- Угорський міністр закордонних справ позитивно відгукується про російські відносини, а негативно — про українські.
Сійярто очікує від України “найгрубішої провокації”
Про це він сказав на фестивалі в угорському селищі Тихань 29 серпня.
На думку угорського міністра, війна в Україні "не є легітимним поясненням того, чому вони загрожують енергетичному забезпеченню Угорщини", а "коли українці атакують нафтопровід "Дружба", вони шкодять насамперед не Росії, а Угорщині та Словаччині".
Як відомо, 28 серпня глава МЗС Угорщини оголосив, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командувачу СБС України Роберту Бровді, етнічному угорцю.
Після цього Польща та Литва запросили командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.
