"Чекаємо найтемнішої провокації". Сійярто знову дорікає Україні ударами по нафтопроводу "Дружба"
Дата публікації

"Чекаємо найтемнішої провокації". Сійярто знову дорікає Україні ударами по нафтопроводу "Дружба"

Сійярто
Read in English
Джерело:  Telex

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре розкритикував удар України по нафтопроводу "Дружба", через який його країна продовжує отримувати російську нафту.

Головні тези:

  • Петер Сійярто критикує Україну за удари по нафтопроводу “Дружба” та очікує “найгрубішої провокації” від неї.
  • Угорський міністр закордонних справ позитивно відгукується про російські відносини, а негативно — про українські.

Сійярто очікує від України “найгрубішої провокації”

Про це він сказав на фестивалі в угорському селищі Тихань 29 серпня.

У своїй годинній промові Сійярто позитивно відгукнувся про російські відносини, а про українські — негативно. На його думку, у найближчий час слід очікувати, що українці "вчинять найгрубішу, найтемнішу провокацію, щоб втягнути Угорщину у війну".

На думку угорського міністра, війна в Україні "не є легітимним поясненням того, чому вони загрожують енергетичному забезпеченню Угорщини", а "коли українці атакують нафтопровід "Дружба", вони шкодять насамперед не Росії, а Угорщині та Словаччині".

Якщо хтось атакує безпеку енергопостачання Угорщини, він атакує суверенітет Угорщини, і якщо хтось це робить, він повинен бути готовий до наслідків. Бо завжди будуть наслідки, якщо хтось атакує угорський суверенітет.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Як відомо, 28 серпня глава МЗС Угорщини оголосив, що у відповідь на останній удар України по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити в'їзд командувачу СБС України Роберту Бровді, етнічному угорцю.

Після цього Польща та Литва запросили командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

