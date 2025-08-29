Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раз критиковал удар Украины по нефтепроводу "Дружба", из-за которого его страна продолжает получать российскую нефть.
Главные тезисы
- Сийярто упрекает Украину за удары по нефтепроводу “Дружба”, обвиняя в возможности самой темной провокации.
- Венгерский министр положительно отзывается о российских отношениях и отрицательно - об украинских.
Сийярто ожидает от Украины "самой грубой провокации"
Об этом он сказал на фестивале в венгерском поселке Тихань 29 августа.
По мнению венгерского министра, война в Украине "не является легитимным объяснением того, почему они угрожают энергетическому обеспечению Венгрии", а "когда украинцы атакуют нефтепровод "Дружба", они вредят, прежде всего, не России, а Венгрии и Словакии".
Как известно, 28 августа глава МИД Венгрии объявил, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командующему СБС Украины Роберту Бровди, этническому венгру.
После этого Польша и Литва пригласили командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяру", несмотря на санкции Венгрии, предусматривающие запрет на въезд.
