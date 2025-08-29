Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раз критиковал удар Украины по нефтепроводу "Дружба", из-за которого его страна продолжает получать российскую нефть.

Сийярто ожидает от Украины "самой грубой провокации"

Об этом он сказал на фестивале в венгерском поселке Тихань 29 августа.

В своей часовой речи Сийярто положительно отозвался о российских отношениях, а об украинских негативно. По его мнению, в ближайшее время следует ожидать, что украинцы "совершат самую грубую, темную провокацию, чтобы втянуть Венгрию в войну". Поделиться

По мнению венгерского министра, война в Украине "не является легитимным объяснением того, почему они угрожают энергетическому обеспечению Венгрии", а "когда украинцы атакуют нефтепровод "Дружба", они вредят, прежде всего, не России, а Венгрии и Словакии".

Если кто атакует безопасность энергоснабжения Венгрии, он атакует суверенитет Венгрии, и если кто это делает, он должен быть готов к последствиям. Потому что всегда будут последствия, если кто атакует венгерский суверенитет. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Как известно, 28 августа глава МИД Венгрии объявил, что в ответ на последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить въезд командующему СБС Украины Роберту Бровди, этническому венгру.