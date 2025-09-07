Силы беспилотных систем ВСУ совершили новую мощную атаку на российский нефтепровод "Дружба". В этот раз под удар украинских воинов попала линейная производственно-диспетчерская станция в Брянской области РФ.
Главные тезисы
- Атака помешает транспортировке нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию.
- Российский бензин становится все более дефицитным товаром на фоне усиления украинских атак.
"Дружба" снова под ударом Украины
Факт успешной атаки подтвердил командир 414 Отдельной бригады БПС Вооруженных Сил Украины "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр".
Он обратил внимание на то, что объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов из беларуских НПЗ в Россию (в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ).
По его словам, российский бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть — быстросгораемыми.
Как уже упоминалось ранее, Словакия и Венгрия много раз жаловались Еврокомиссии в связи с атаками Украины на “Дружбу”.
Однако официальный Брюссель продолжает игнорировать эти жалобы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-