СБС нанесли удар по нефтепроводу "Дружба" — видео
Силы беспилотных систем
"Дружба" снова под ударом Украины
Силы беспилотных систем ВСУ совершили новую мощную атаку на российский нефтепровод "Дружба". В этот раз под удар украинских воинов попала линейная производственно-диспетчерская станция в Брянской области РФ.

Главные тезисы

  • Атака помешает транспортировке нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию.
  • Российский бензин становится все более дефицитным товаром на фоне усиления украинских атак.

Факт успешной атаки подтвердил командир 414 Отдельной бригады БПС Вооруженных Сил Украины "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Транснефть ЛПДС «8-Н» Найтоповичи, (Брянской обл рф) — недобрый вечер, мы из Украины. *в пределах вояжа нефтеналивайками. ночь 06-07.09.2025, — отметил Бровди.

Он обратил внимание на то, что объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов из беларуских НПЗ в Россию (в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ).

Комплексное огневое поражение хробачьего нефтенасоса нанесено подразделениями Птиц СБС (14 полк СБС) и РВиА. To be continued ... Дождемся червячьих ох-ахов в открытых источниках, — там интересно, — добавил "Мадяр".

По его словам, российский бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть — быстросгораемыми.

Как уже упоминалось ранее, Словакия и Венгрия много раз жаловались Еврокомиссии в связи с атаками Украины на “Дружбу”.

Однако официальный Брюссель продолжает игнорировать эти жалобы.

