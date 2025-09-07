Сырский объявил о весомых успехах на Покровском направлении
Сырский объявил о весомых успехах на Покровском направлении

Александр Сырский
Украинские воины успешно двигаются вперед на Покровском направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что в течение августа 2025 года на Покровском направлении российские оккупанты захватили 5 кв. км, однако подразделения Сил обороны Украины сумели отразить у врага 26 кв. км украинской земли — то есть в 5 раз больше.

По словам главкома, он работал в районах ведения активных боевых действий — на Покровском, Добропольском, Северском направлениях.

Сырский не скрывает, что Покровское направление до сих пор является одним из самых горячих.

Так, за прошедшую неделю украинские защитники отбили около 350 атак врага на этом участке фронта.

Именно на Покровском направлении армия РФ сконцентрировала основные усилия и создала крупнейшую наступательную группировку, которая не оставляет попыток прорваться вперед.

Но украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также производят результативные штурмовые действия. Да, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу также и на Добропольском направлении.

Также главком официально подтвердил, что отдал важные приказы по усилению устойчивости обороны.

В частности, речь идет об обеспечении воинов дополнительным количеством боеприпасов и дронов, усиления РЭБ и фортификации.

Вручил награды воинам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Еще раз выражаю благодарность нашим защитникам за стойкость, профессионализм и храбрость.

