Сырский объявил о весомых успехах на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что в течение августа 2025 года на Покровском направлении российские оккупанты захватили 5 кв. км, однако подразделения Сил обороны Украины сумели отразить у врага 26 кв. км украинской земли — то есть в 5 раз больше.
Главные тезисы
- Покровское направление остается одним из самых сложных.
- На Добропольском направлении ситуация существенно улучшилась.
Украинские воины успешно двигаются вперед на Покровском направлении
По словам главкома, он работал в районах ведения активных боевых действий — на Покровском, Добропольском, Северском направлениях.
Сырский не скрывает, что Покровское направление до сих пор является одним из самых горячих.
Так, за прошедшую неделю украинские защитники отбили около 350 атак врага на этом участке фронта.
Именно на Покровском направлении армия РФ сконцентрировала основные усилия и создала крупнейшую наступательную группировку, которая не оставляет попыток прорваться вперед.
Также главком официально подтвердил, что отдал важные приказы по усилению устойчивости обороны.
В частности, речь идет об обеспечении воинов дополнительным количеством боеприпасов и дронов, усиления РЭБ и фортификации.
