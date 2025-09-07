Украина поразила Ильский НПЗ и места дислокации армии РФ — фото и видео

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 7 сентября Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных объектов на территории страны-агрессорки России. Речь идет о линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "8-Н", Ильском НПЗ и местах дислокации российских захватчиков.

Новые успехи украинских воинов — первые подробности

Как отмечает Генштаб ВСУ, подразделения Сил специальных операций произвели огневое поражение мощностей Ильского НПЗ, которые находятся в Краснодарском крае РФ.

Что важно понимать, он ежегодно перерабатывает 6,42 млн. тонн нефти, а также привлечен к обеспечению вражеских войск.

Раздавались громкие взрывы, вспыхнул пожар в районе объекта. Результаты атаки будут объявлены со временем.

Также под удары подразделений ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ попала линейно-производственная диспетчерская станция (ЛВДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

ЛПДС “8-Н” входит в комплекс магистрального нефтепровода “Стальная лошадь”, мощность перекачки которого составляет 10.5 млн. тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Поделиться

Следует отметить, что произошли многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка.