Украина поразила Ильский НПЗ и места дислокации армии РФ — фото и видео
Дата публикации

Украина поразила Ильский НПЗ и места дислокации армии РФ — фото и видео

Генштаб ВСУ
Новые успехи украинских воинов - первые подробности
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 7 сентября Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных объектов на территории страны-агрессорки России. Речь идет о линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "8-Н", Ильском НПЗ и местах дислокации российских захватчиков.

Главные тезисы

  • В разных уголках страны-агрессоры гремели мощные взрывы, вспыхнули пожары.
  • Результаты огневого поражения уточняются.

Новые успехи украинских воинов — первые подробности

Как отмечает Генштаб ВСУ, подразделения Сил специальных операций произвели огневое поражение мощностей Ильского НПЗ, которые находятся в Краснодарском крае РФ.

Что важно понимать, он ежегодно перерабатывает 6,42 млн. тонн нефти, а также привлечен к обеспечению вражеских войск.

Раздавались громкие взрывы, вспыхнул пожар в районе объекта. Результаты атаки будут объявлены со временем.

Также под удары подразделений ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ попала линейно-производственная диспетчерская станция (ЛВДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

ЛПДС “8-Н” входит в комплекс магистрального нефтепровода “Стальная лошадь”, мощность перекачки которого составляет 10.5 млн. тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.

Следует отметить, что произошли многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка.

Кроме того, подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава окупантов и составам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области России. Результаты огневого поражения уточняются.

