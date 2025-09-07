Украина поразила Ильский НПЗ и места дислокации армии РФ — фото и видео

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 7 сентября Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных объектов на территории страны-агрессорки России. Речь идет о линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "8-Н", Ильском НПЗ и местах дислокации российских захватчиков.
Главные тезисы
- В разных уголках страны-агрессоры гремели мощные взрывы, вспыхнули пожары.
- Результаты огневого поражения уточняются.
Новые успехи украинских воинов — первые подробности
Как отмечает Генштаб ВСУ, подразделения Сил специальных операций произвели огневое поражение мощностей Ильского НПЗ, которые находятся в Краснодарском крае РФ.
Что важно понимать, он ежегодно перерабатывает 6,42 млн. тонн нефти, а также привлечен к обеспечению вражеских войск.
Раздавались громкие взрывы, вспыхнул пожар в районе объекта. Результаты атаки будут объявлены со временем.
Также под удары подразделений ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ попала линейно-производственная диспетчерская станция (ЛВДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.
Следует отметить, что произошли многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка.
