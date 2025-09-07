Когда Россия может атаковать Европу — прогноз Буданова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с 80-х годов. Более того, уже до 2030-го года РФ может атаковать Европу.
Главные тезисы
- Предупреждение о возможной агрессии РФ базируется на планах врага.
- Кремль направляет большие средства на программы модернизации и перевооружения.
Что известно о новом плане России
Как отметил Кирилл Буданов, по состоянию на сегодняшний день угрозы вторжения РФ в страны Европы нет.
Он также пояснил, что новый тревожный прогноз связан с "планами и мечтами" Российской Федерации.
По словам Кирилла Буданова, в Европе знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать, станет известно впоследствии.
Шеф украинской разведки добавил, что сейчас враг готовит масштабную программу развития оружия.
Что важно понимать, речь идет не о бюджете Министерства обороны РФ, а о чисто средствах на программы модернизации и перевооружения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-