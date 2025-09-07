Когда Россия может атаковать Европу — прогноз Буданова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с 80-х годов. Более того, уже до 2030-го года РФ может атаковать Европу.

Что известно о новом плане России

Как отметил Кирилл Буданов, по состоянию на сегодняшний день угрозы вторжения РФ в страны Европы нет.

Он также пояснил, что новый тревожный прогноз связан с "планами и мечтами" Российской Федерации.

Они планируют и будут готовиться, — предупредил начальник ГУР.

По словам Кирилла Буданова, в Европе знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать, станет известно впоследствии.

Шеф украинской разведки добавил, что сейчас враг готовит масштабную программу развития оружия.

Это по сути перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030 года. Это самая масштабная программа со времен 80-х годов. Сейчас она просчитана на сумму около 1,2 трлн долларов на перевооружение. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Что важно понимать, речь идет не о бюджете Министерства обороны РФ, а о чисто средствах на программы модернизации и перевооружения.