Сі Цзіньпін надіслав людству чіткий сигнал — до чого готуватися
Світ
Сі Цзіньпін
Джерело:  CNN

Редакція CNN звертає увагу на те, що глава Китаю Сі Цзіньпін своїм військовим парадом у Пекіні продемонстрував міжнародній спільноті, що дійсно має намір змінити світовий порядок та скинути з п'єдесталу США та їхніх союзників.

Головні тези:

  • Сі Цзіньпін показав, що має сильну армію та готовий до війни.
  • Президент США розуміє, що відбувається, а також те, що до цього залучені Росія та КНДР.

Сі хоче зробити Китай головною наддержавою

На переконання журналістів, лідер КНР умисно провокує США та їхніх союзників.

Той, хто чув злагоджені вигуки тисяч добре підготовлених військових і бачив ядерні ракети, підводні дрони та бойові літаки, що пролітали авеню Вічного миру, не мав сумнівів: Сі демонстрував Китай як альтернативного світового лідера — із потужною армією та геополітичною вагою, — наголошує CNN.

Попри те, що Сі та його команда доволі довго критикували "войовничі настрої" США, він не втримався від помпезної демонстрації потужності своєї армії на глобальній арені.

Сі прагне світу, де США та Захід не диктують правила. І постає запитання: що це означає для США та світу? — цікавляться журналісти.

Ні для кого не секрет, що президента США Дональд Трамп на тлі параду в Пекіні встиг звинуватити Китай, Росію та КНДР у змові проти його країни.

Згодом американський лідер заговорив про існування “темної Китайської імперії”.

Продемонстрований на параді ракетний арсенал може дозволити Китаю вражати цілі по всьому світу та оминати передові системи протиракетної оборони за допомогою гіперзвукових технологій, а бойові безпілотники та лазерна зброя здатні ускладнити для супротивників блокування просування китайських військ у регіоні в разі наступу.

Фактично Сі запропонував людству зробити чіткий вибір — мир чи війна?

