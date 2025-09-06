Редакція CNN звертає увагу на те, що глава Китаю Сі Цзіньпін своїм військовим парадом у Пекіні продемонстрував міжнародній спільноті, що дійсно має намір змінити світовий порядок та скинути з п'єдесталу США та їхніх союзників.
Головні тези:
- Сі Цзіньпін показав, що має сильну армію та готовий до війни.
- Президент США розуміє, що відбувається, а також те, що до цього залучені Росія та КНДР.
Сі хоче зробити Китай головною наддержавою
На переконання журналістів, лідер КНР умисно провокує США та їхніх союзників.
Попри те, що Сі та його команда доволі довго критикували "войовничі настрої" США, він не втримався від помпезної демонстрації потужності своєї армії на глобальній арені.
Ні для кого не секрет, що президента США Дональд Трамп на тлі параду в Пекіні встиг звинуватити Китай, Росію та КНДР у змові проти його країни.
Згодом американський лідер заговорив про існування “темної Китайської імперії”.
Фактично Сі запропонував людству зробити чіткий вибір — мир чи війна?
