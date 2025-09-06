Си Цзиньпин отправил человечеству четкий сигнал — к чему готовиться

Редакция CNN обращает внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин своим военным парадом в Пекине продемонстрировал международному сообществу, что действительно намерено изменить мировой порядок и свергнуть с пьедестала США и их союзников.

Си хочет сделать Китай главной сверхдержавой

По мнению журналистов, лидер КНР намеренно провоцирует США и их союзников.

Тот, кто слышал слаженные возгласы тысяч хорошо подготовленных военных и видел ядерные ракеты, подводные дроны и боевые самолеты, пролетавшие авеню Вечного мира, не сомневался: Си демонстрировал Китай как альтернативного мирового лидера — с мощной армией и геополитическим весом, — отмечает CNN. Поделиться

Несмотря на то, что Си и его команда долго критиковали "воинственные настроения" США, он не удержался от помпезной демонстрации мощи своей армии на глобальной арене.

Си стремится к миру, где США и Запад не диктуют правила. И возникает вопрос: что это значит для США и мира? — интересуются журналисты. Поделиться

Ни для кого не секрет, что президент США Дональд Трамп на фоне парада в Пекине успел обвинить Китай, Россию и КНДР в заговоре против его страны.

Впоследствии американский лидер заговорил о существовании "темной Китайской империи".

Продемонстрированный на параде ракетный арсенал может позволить Китаю поражать цели по всему миру и обходить передовые системы противоракетной обороны с помощью гиперзвуковых технологий, а боевые беспилотники и лазерное оружие способны осложнить продвижения противников Китая в в случае их наступления. Поделиться

Фактически Си предложил человечеству сделать четкий выбор — мир или война?