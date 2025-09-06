Си Цзиньпин отправил человечеству четкий сигнал — к чему готовиться
Категория
Мир
Дата публикации

Си Цзиньпин отправил человечеству четкий сигнал — к чему готовиться

Си хочет сделать Китай главной сверхдержавой
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Редакция CNN обращает внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин своим военным парадом в Пекине продемонстрировал международному сообществу, что действительно намерено изменить мировой порядок и свергнуть с пьедестала США и их союзников.

Главные тезисы

  • Си Цзиньпин показал, что имеет сильную армию и готов к войне.
  • Президент США понимает, что происходит, а также то, что к этому привлечены Россия и КНДР.

Си хочет сделать Китай главной сверхдержавой

По мнению журналистов, лидер КНР намеренно провоцирует США и их союзников.

Тот, кто слышал слаженные возгласы тысяч хорошо подготовленных военных и видел ядерные ракеты, подводные дроны и боевые самолеты, пролетавшие авеню Вечного мира, не сомневался: Си демонстрировал Китай как альтернативного мирового лидера — с мощной армией и геополитическим весом, — отмечает CNN.

Несмотря на то, что Си и его команда долго критиковали "воинственные настроения" США, он не удержался от помпезной демонстрации мощи своей армии на глобальной арене.

Си стремится к миру, где США и Запад не диктуют правила. И возникает вопрос: что это значит для США и мира? — интересуются журналисты.

Ни для кого не секрет, что президент США Дональд Трамп на фоне парада в Пекине успел обвинить Китай, Россию и КНДР в заговоре против его страны.

Впоследствии американский лидер заговорил о существовании "темной Китайской империи".

Продемонстрированный на параде ракетный арсенал может позволить Китаю поражать цели по всему миру и обходить передовые системы противоракетной обороны с помощью гиперзвуковых технологий, а боевые беспилотники и лазерное оружие способны осложнить продвижения противников Китая в в случае их наступления.

Фактически Си предложил человечеству сделать четкий выбор — мир или война?

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия стремительно теряет китайский рынок
Россия столкнулась с новой серьезной проблемой
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай хочет отправить миротворцев в Украину
Китай снова шокировал Европу
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказался вкладывать средства в новый российский газопровод
Служба внешней разведки Украины
газопровод

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?