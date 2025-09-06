Си Цзиньпин отправил человечеству четкий сигнал — к чему готовиться

Редакция CNN обращает внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин своим военным парадом в Пекине продемонстрировал международному сообществу, что действительно намерено изменить мировой порядок и свергнуть с пьедестала США и их союзников.
Главные тезисы
- Си Цзиньпин показал, что имеет сильную армию и готов к войне.
- Президент США понимает, что происходит, а также то, что к этому привлечены Россия и КНДР.
Си хочет сделать Китай главной сверхдержавой
По мнению журналистов, лидер КНР намеренно провоцирует США и их союзников.
Несмотря на то, что Си и его команда долго критиковали "воинственные настроения" США, он не удержался от помпезной демонстрации мощи своей армии на глобальной арене.
Ни для кого не секрет, что президент США Дональд Трамп на фоне парада в Пекине успел обвинить Китай, Россию и КНДР в заговоре против его страны.
Впоследствии американский лидер заговорил о существовании "темной Китайской империи".
Фактически Си предложил человечеству сделать четкий выбор — мир или война?
